Fertige Straßen in Halver - und Pläne für 2021

Straßensanierungen

+ © Sarah Lorencic Abnahme des Schleienwegs: Der Weg wird bereits gut angenommen. Friedhelm Schröder kam mit Hündin Elli vorbei. © Sarah Lorencic

In 2020 wurden einige Straßen saniert. Viele Projekte sind abgeschlossen, an manchen stehen noch Restarbeiten an. Auch die Pläne für 2021 stehen fest.