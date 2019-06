Vier Sterne: Auszeichnung für Ferienwohnung in Halver

Halver - Die Ferienwohnung Edelkirchen von Elke und Hartmut Römer ist vom Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland mit vier DTV-Sternen ausgezeichnet worden.

Im Beisein von Ralf Thebrath, Freizeit- und Naherholungsbeauftragter für die Region Oben an der Volme, überreichte Tourismusverband-Geschäftsführerin Hana Janeckova dem Halveraner Ehepaar die Urkunde, die die Ferienwohnung (Edelkirchen 5) als Premium-Unterkunft ausweist.

Geprüft und bewertet wurde die Wohnung mitten im Grünen, die in zwei Varianten – als kleine und große Wohnung – gemietet werden kann, nach den Sternekriterien des Deutschen Tourismusverbandes. „Das ist für Halver einzigartig und auch für Oben an der Volme einzigartig“, lobte Ralf Thebrath, der Janeckova bei der Qualitätsoffensive in der Region unterstützt. „Bislang gibt es nur eine Klassifizierung mit drei Sternen – bei einer Wohnung in Meinerzhagen.“ Insgesamt handele es sich bei der Klassifizierung der Ferienwohnung Edelkirchen erst um die zweite Klassifizierung in der Region.

+ Gemütliches Schlafzimmer. © Salzmann

Untergebracht ist die ausgezeichnete Ferienwohnung mit Ausblick auf einen ehemaligen Bauernhof in der Hofschaft Edelkirchen. Je nach Bedarf kann die Wohnung mit einem oder zwei Schlafzimmern gemietet werden. Die Ausstattung genügt gehobenen Ansprüchen.

Als kleines Präsent für die prämierten Gastgeber hatte Hana Janeckova zwei Eintrittskarten für die Burg Altena dabei. „Die Region hat viel zu bieten“, erklärte sie. „Kurz raus aus den Ballungsgebieten, das liegt im Trend.“ Auch gehe der Trend dorthin, in der Nähe zu bleiben und für den Kurzurlaub keine lange Autofahrt in Kauf zu nehmen. Als Geschenk der Stadt Halver überreichte Ralf Thebrath den Römers zudem eine Flasche Wein mit der Stadtgeschichte.