Ferienspaß für Kinder: Anmeldung nur am Mittwoch in Halver

Von: Ursula Dettlaff

Vorbereitungen auf den Ferienspaß: Ralf Wegerhoff mit einigen der insgesamt 15 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern – Dorte Gedigk, Mia Enneper, Janette Krone und Jana Gedigk (von links). © Dettlaff-Rietz

Katholische Kirchengemeinde bietet 45 Kindern in Halver einen Platz im Sommer an / Anmeldung am 10. Mai

Halver – Zum 51. Mal lädt die Katholische Kirchengemeinde Christus König Halveraner Kinder zum Ferienspaß ein. Die Organisatoren stellten dafür wieder ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zusammen. Gemeinsam mit einigen ehrenamtlichen Helferinnen wurde es am Donnerstagnachmittag von Ralf Wegerhoff, Mitglied des Kirchenvorstandes, vorgestellt.

„Der Ferienspaß findet in der ersten vollen Ferienwoche statt“, erklärte er. Los geht’s am Montag, 26. Juni. Die Gruppe trifft sich um 9 Uhr an der katholischen Kirche an der Hermann-Köhler-Straße 15. „Das ist traditionell der Tag, an dem sich die Kinder kennenlernen“, sagt Wegerhoff. Unter dem Motto „Spaß und Spiel in Halver“ stehen Wandern, Basteln, T-Shirt-Gestalten, Fußball und weitere Spiele auf dem Programm. Ende ist um 16 Uhr an der Kirche.

In der ersten Ferienwoche

Am Dienstag, 27. Juni, trifft sich die Gruppe bereits um 8.30 Uhr. Denn unter dem Motto „Tiere hautnah erleben“ unternehmen sie die erste von drei Fahrten. Ziel ist der Allwetterzoo in Münster. Zurück an der Kirche wird die Gruppe um 17.30 Uhr sein. „Das ist das Highlight der Woche“, leitet Wegerhoff über zu Mittwoch, 28. Juni. Bei den Karl-May-Festspielen in Elspe besuchen sie Winnetous „Unter Geiern“. Treffen ist um 8.30 Uhr, Rückkehr um 18 Uhr. Am Donnerstag, 29. Juni, gelten dieselben Zeiten wie am Vortag. Diesmal geht’s zum Ketteler Hof, und das bedeutet Natur und Abenteuer pur. „Bitte Wechselsachen mitnehmen“, empfehlen die Organisatoren.

Mit der Wander-Olympiade endet das Ferienprogramm am Freitag, 30. Juni. „Spaßig, sportlich und kreativ sind wir in Halver unterwegs“, verraten die Organisatoren vorab. Treffen ist um 9 Uhr an der Kirche. Um 16 Uhr endet der Ferienspaß am Bürgerhaus in Oberbrügge. Dort, Am Nocken, sollen die Kinder abgeholt werden.

Die Kosten für die Teilnahme am Ferienspaß betragen 40 Euro pro Kind und eine Kuchenspende. Das dritte und jedes weitere Kind einer Familie sind frei. In den 40 Euro sind die Betreuung der Kinder durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Spielmaterial, eine Mahlzeit pro Tag, Erfrischungen, Kuchen, Fahrtkosten, Eintrittsgelder und das T-Shirt enthalten. Teilnehmen können Kinder aus Halver im Alter zwischen 6 und 12 Jahren. Die Teilnehmerzahl ist auf 45 Kinder begrenzt. Wegerhoff dankte der Jugendhilfe des Märkischen Kreises, der Sparkasse an Volme und Ruhr, der Stadt Halver sowie der katholischen Kirchengemeinde für das Sponsoring des Ferienspaßes.

Anmeldung

Die Anmeldung ist am kommenden Mittwoch, 10. Mai, in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr im Pfarrer-Neunzig-Haus an der Hermann-Köhler-Straße 15 möglich. Für jedes Kind muss eine eigene Anmeldekarte ausgefüllt werden. Die Anmeldung darf nur von einer erwachsenen Person vorgenommen werden. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Alle Informationen zum Ferienspaß können unter www.christus-koenig.de/ferienspass nachgelesen und ausgedruckt werden.