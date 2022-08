Premiere für Landwirt: Statt Dünger Mais mit Bohnen

Von: Florian Hesse

Mitten im Gemenge. Michael Loitz, Landwirt aus der Ennepe, setzt auf Stangenbohnen als Düngerersatz. © Florian Hesse

Der Mais von Michael Loitz steht erstaunlich gut da in diesem Jahr. Zumindest eine Fläche, 3,5 Hektar, das heißt, etwa fünf Fußballfelder groß, macht dem Ortslandwirt am westlichen Rand Halvers zurzeit große Freude. Das hat etwas zu tun mit den sogenannten Leguminosen. Nicht viel mehr sagt der deutsche Begriff „Stangenbohnenmaisgemenge“.

Halver - Der Landwirt mit Hof in der Ennepe und Milchkühen erklärt anschaulich ein Projekt, das auf dem Feld bei Grafweg in diesem Jahr Premiere feiert und vielleicht zumindest auf Teilen seiner Flächen zukunftsweisend sein könnte. Statt einer reinen Maiskultur wächst im Feldversuch eine Mischung aus Stangenbohnen und Mais heran.

Der Mix auf dem Acker macht Sinn. Für den Mais, der demnächst geerntet und siliert und im Winter an die Kühe verfüttert wird, hat Loitz keinen Kalkammonsalpeter kaufen müssen. Das ist der Stickstoffdünger, den die Pflanzen üblicherweise brauchen.



Stickstoff aus der Luft

Die Sache mit dem Stickstoff richten jetzt, vereinfacht gesagt, die Bohnen. Denn sie zählen zu den schon erwähnten Leguminosen und sind in der Lage, Stickstoff aus der Luft umzuwandeln in den Stickstoff, den der Mais benötigt.



Der erste Vorteil des Stangenbohnenmaisgemenges liegt damit auf der Hand. Loitz spart sich den Stickstoffdünger, der im Frühjahr letzten Jahres noch für 21 Euro pro 100 Kilogramm zu haben war. „Mit Beginn des Krieges in der Ukraine gingen die Düngerpreise herauf bis zu 95 Euro. Jetzt hat sich das eingependelt zwischen 70 und 75 Euro“, wie er sagt. 170 Kilo davon dürfte er theoretisch pro Hektar ausbringen.



Bei etwa 40 Hektar, die er mit seinem Betrieb allein für den nötigen Silomais bewirtschaftet ist das ein enormer Kostenfaktor. Und deshalb hat Loitz in diesem Jahr auch auf den übrigen Flächen ganz auf die Nachdüngung mit mineralischem Stickstoff verzichtet.



Den Unterschied kann man mit bloßem Auge erkennen. Wo die Bohnen zwischen dem Mais stehen, sind die Pflanzen fast drei Meter hoch. Ohne Leguminose sind es etwa zwei.



Protein für die Kühe

Einen anderen Vorteil kann man nicht so einfach sehen, aber ihn später im Labor messen. Denn die Bohnen mit ihrem Anteil in der Häckselmasse liefern wertvolles Rohprotein, das die Kühe brauchen. Den Zukauf von Raps und Sonnenblumenschrot kann Loitz zumindest reduzieren. Die proteinreichen Produkte kommen im Wesentlichen aus der Ukraine, die Verfügbarkeit und die Preise sind ungewiss. Und etwas anderes kommt nicht ins Futter. Loitz will sicherstellen, dass sein zertifizierter Betrieb frei von Gentechnik bleibt.



Im Ergebnis, sagt der 54-jährige Landwirt, werde man im nächsten Jahr weitere Maisäcker für diese neue Form der Bestellung ins Auge nehmen. Unbegrenzt ausdehnen auf die weiteren Flächen kann er das Stangenbohnenmaisgemenge jedoch nicht. Denn auch die Bohnen brauchen Platz im Maisacker. Statt 92 000 Maispflanzen pro Hektar, in Körnern sauber gelegt in Abständen von genau 13 Zentimetern, sind es in der neuen Form noch 80 000, was natürlich den Ertrag mindert. Dazwischen müssen 40 000 Körner für die Bohnen Platz finden.



Risiko durch Frost

Und es gibt eine weitere Einschränkung. Die Bohnen sind Frostbeulen. Gelegt wird der Grundstein für die Ernte Anfang Mai, in diesem Jahr genau am 2. Mai. Ab dann könnte ein später Frost die Stangenbohnen eingehen lassen. Die selbe Gefahr birgt ein früher Frost, der vor dem Einbringen des Häckselguts die Stangenbohnen gefährden könnte. Und auch auf Wassermangel reagiert die Bohne kritisch. Das ausgewählte Feld bei Grafweg jedenfalls liegt auf dem Hügel oberhalb des Tales der Ennepe. Kritischer wären Tallagen, wo die Kaltluft einsickert und schneller Temperaturen unter Null erreicht sind.



Dass sich die Natur insgesamt über Loitz Feldversuch freuen dürfte, liegt noch an einem Nebenaspekt, der zwar nicht ausschlaggebend war bei der Entscheidung für die Bohnen, aber immerhin auch Gewicht hat: Die Stangenbohnen blühen spät und liefern noch Nahrung für Bienen, freut sich Hobby-Imker Michael Loitz.