So feiert Halver Weiberfastnacht

Karneval

© Klaus An Weiberfastnacht muss auch in der Filiale der Volksbank die Krawatte ab.

Halver - Mit Weiberfastnacht beginnen die Karnevalstage in jedem Jahr. Am Donnerstag kamen bereits einige Mädchen und Jungen verkleidet in die Kindergärten. Auch die Mitarbeiter der Volksbank im Märkischen Kreis ließen sich den Spaß nicht entgehen.