Allianzgottesdienst zum Reformationsjubiläum

+ © Salzmann Die Nicolai-Kirche wurde besonders illuminiert. © Salzmann

Halver - An der göttlichen Zusage „Ich bin für dich da“ machten die evangelischen Christen am Reformationstag die Feierlichkeiten zu „500 Jahren Reformation“ in Halver fest. Sehr gut besucht war der abendliche Allianzgottesdienst in der stimmungsvoll beleuchteten Nicolai-Kirche, deren weithin sichtbare Illumination Teil des Projekts „Erleuchtet“ im Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg war.