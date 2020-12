FC Phoenix saniert Gebäude an der Karlshöhe

Halver – Der erste Container mit Bauschutt ist längst voll und ausgetauscht. Seit Kurzem laufen die Sanierungsarbeiten am Funktionsgebäude des Franz-Dobrikat-Sportplatzes an der Karlshöhe auf Hochtouren. Die Fußballer des FC Phoenix Halver 08 sind mit reichlich Manpower und ebenso viel handwerklicher Expertise treibende Kräfte des umfangreichen Projekts, das mit 99 000 Euro aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ unterstützt wird.

Der Gang ins Untergeschoss des Gebäudes, hier liegen die Umkleidekabinen und Duschen, ist ein Stück weit auch ein Abstieg in die Vergangenheit. Seit Jahrzehnten sind hier keine nachhaltigen Renovierungsarbeiten mehr durchgeführt worden. Verschönerungen der Phoenix-Kicker in Eigenregie ja, aber mehr nicht.

Jonas Winkhaus, seit dem Spätsommer 1. Vorsitzender des FC Phoenix, bringt es auf den Punkt: „Man muss ehrlich sein: Gerade die Duschen waren nicht mehr zumutbar.“ Noch unter Winkhaus’ Vorgänger Thomas Fischer nahm der Phoenix-Vorstand deshalb Kontakt mit der Stadtverwaltung auf. Yannik Neuhaus, im Verein zusammen mit Niklas Menzel für das Repairmanagement zuständig, lobt die Zusammenarbeit mit dem Rathaus. „Das ist sehr gut gelaufen“, sagt Neuhaus.

Soziale Integration im Quartier

Das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ gibt es seit 2017. Das Bundesbauministerium fördert damit die Erneuerung sowie den Aus- und Neubau sozialer Infrastruktur. Von 2017 bis 2020 stellt der Bund den Ländern dafür jährlich 200 Millionen Euro zur Verfügung. Erweiterungen, Sanierungen, aber auch Neubauten werden gefördert. In Halver flossen Mittel aus dem Förderprogramm unter anderem in den Neubau des Spielplatzes am Rathaus.