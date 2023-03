Fast alle Lüfter in den Schulen eingebaut

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Die Lüftungsanlagen in der Regenbogenschule sind jetzt alle eingebaut und fast alle in Betrieb. © Carolina Ludwig

„So hässlich sind die?“, war eine der eindrucksvollsten, aber auch die einzige negative Reaktion des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen bei der Besichtigung der Lüftungsanlagen in der Regenbogenschule. Schulleiter Daniel Riegel hatte den Ausschussmitgliedern am Dienstag exemplarisch einen Raum mit einer fertig eingebauten Anlage gezeigt.

Halver – Nachdem die acht Anlagen in Oberbrügge schon einige Monate in Betrieb sind, seien nun am Standort in Halver zumindest alle 18 Geräte eingebaut, einige Arbeiten wie die passende Isolierung stünden laut Riegel noch aus. An der Lindenhofschule habe man bisher einige wenige Anlagen eingebaut, sei aber optimistisch, sie – mit Sonderschichten – bis zum Fristende Ende April eingebaut zu haben, wie Michael Schmidt, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, sagt.

Begeistert waren die Ausschussmitglieder vor allem über den extrem geringen Geräuschpegel der Anlage. Häufig merke er gar nicht, dass die Anlage läuft, erzählte der Schulleiter. Auch den Luftstrom merke man in der Schulklasse nicht, das extra leicht nach oben gerichtete Lüftungsgitter verteile die frische Luft im Raum, ohne einen „Zug“ zu erzeugen. Sina Löschke (Grüne) erkundigte sich außerdem, ob die Lüftungsanlagen auch bei Hitzewellen nützlich seien. „Um fünf bis zehn Grad“, könne eine solche Anlage die Raumtemperatur senken, bestätigte Michael Schmidt.

Die Regenbogenschule in Halver hat einen neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach. © Carolina Ludwig

Zwei Etagen weiter oben bot Daniel Riegel den Ausschussmitgliedern noch einen Blick auf die neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Wie berichtet kann die Anlage seit vergangener Woche rein rechnerisch den gesamten Strombedarf der Schule decken – auch mit den 18 Lüftungsanlagen, wie Michael Schmidt bestätigt.