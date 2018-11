AFG-Schüler und Philharmonisches Orchester Hagen bereiten sich auf Konzert vor

+ © Othlinghaus Etwa 250 Mädchen und Jungen bereiten sich derzeit intensiv auf ihr Adventskonzert vor. Der Auftritt in Halver ist bereits ausverkauft, für das Gastspiel in Hagen gibt es hingegen noch Tickets. © Othlinghaus

Halver - Die Chöre des Anne-Frank-Gymnasiums sowie einige Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Hagen proben derzeit ein groß angelegtes gemeinsames Adventskonzert, das am Samstag, 1. Dezember, ab 15 Uhr in der Katholischen Kirche Christus König in Halver sowie am Sonntag, 2. Dezember, ab 11.30 Uhr in der Stadthalle Hagen aufgeführt wird.