Fanfarencorps erwartet 2000 Musiker

Halver - Für drei Tage wird Halver am kommenden Wochenende im Zeichen der Musik stehen. Das Fanfarencorps Landsknechte Halver wird 60 Jahre alt.

Der Geburtstag wird gefeiert mit fast 50 Musikzügen, die beim Umzug am Sonntag gemeinsam durch die Stadt marschieren. Die Landsknechte rechnen allein mit rund 2000 aktiven Musikern. Untergebracht sind die Teilnehmer in Schulen der Stadt Halver, in Pensionen, Hotels und auch Jugendherbergen der Region.

Eigentlicher Veranstaltungsort ist die Sporthalle der Ganztagsschule an der Mühlenstraße und das Gelände davor. Doch am Sonntag, an dem in Halver die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sind, ist auch die Innenstadt vom Musikfest der Landsknechte berührt.

Sperrung am Sonntag

Ab 11 Uhr wird Route des Festzugs für Autos gesperrt Ab dann sollen die größten Teile der Innenstadt autofrei und Halteverbotszone sein. Im Ernstfall müsste abgeschleppt werden. Ab 14 Uhr marschieren die Züge vom Schulzentrum über Bächterhof und Frankfurter Straße nach rechts in die Bahnhofstraße. Von dort geht es weiter über die Hagedornstraße zur Frankfurter Straße und zurück zum Ausgangspunkt. An 18 Punkten wird dafür die Strecke gesperrt. Anwohner von Oesterberg und Hagedornstraße können während der Sperrung über die Jahnstraße an- und abfahren, Vom Fachmarktzentrum aus kann während des Umzugs in diesem Bereich nur über den Tannenweg abgefahren werden.

Programm am Freitag

Start für die Musiker und Gäste ist am Freitag mit dem großen Eröffnungsabend ab 19 Uhr in der großen Sporthalle an der Mühlenstraße. Das Fanfarencorps Halver wird an diesem Abend sein brandneues Konzertstück vorstellen. Die Feuerwehrkapelle Bergneustadt stimmt auf den Bayerischen Abend ein, bevor als Highlight des Abends die Partyband „Die Draufgänger“ die Bühne betritt. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Michael Brosch übernommen. Karten für das Event gibt es bei der Sparkasse, im Kö-Shop, im Barber-Salon Kleine-Tebbe & Döken sowie bei den Verantwortlichen. Sie kosten im Vorverkauf 19 Euro und 22 Euro an der Abendkasse. Einlass ist bereits um 18 Uhr.

Programm an Samstag

Am Samstag beginnt das offizielle Musikfest mit dem Eintreffen der Gastvereine. 50 Musikzüge mit mehr als 2000 Aktiven hätten sich angekündigt, sagt Geschäftsführer Hans-Peter Moch. Höhepunkt des Samstags werde das Treffen des Verbandes der Südwestdeutschen Fanfarenzüge, in dem die Landsknechte Halver einzige Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalens sind. Ab 15 Uhr werden die Züge gemeinsam musizieren, aber auch Einzelauftritte stehen auf dem Programm. Am Abend ist die Festhalle für alle Aktiven der Gastvereine reserviert und erneut gestalten „Die Draufgänger“ den Abend musikalisch. Auf dem Außengelände wird ein überdachter Biergarten entstehen, in dem ebenfalls zünftig gefeiert werden soll. Musik fehlt auch hier nicht: Die „Tippelbrüder“ aus Hagen spielen in den Abendstunden. Der Eintritt ist frei.

Programm am Sonntag

Der Sonntag beginnt um 7 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Um 9 Uhr beginnt der musikalische Wettstreit. „Spitzenfanfarenzüge“ aus dem gesamten Bundesgebiet hätten sich dazu angekündigt, sagt Moch. Der Wettbewerb findet in der großen Sporthalle statt. Um 10.30 wird auch der musikalische Frühschoppen auf dem Außengelände eröffnet. Der Festzug mit allen Musikern beginnt um 14 Uhr und führt über etwa zwei Stunden durch die gesamte Innenstadt. Der Halveraner Einzelhandel begleitet die Veranstaltung mit einem offenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die Zuschauer können sich in der Innenstadt verpflegen lassen. Kommentatorenpunkte werden an der Nicolai-Kirche und an der Kreuzung Frankfurter-/Bahnhofstraße eingerichtet. Auch Platzkonzerte sind eingeplant. Zurück am Schulzentrum findet die Preisverteilung statt. Gegen 18 Uhr werden sich die Teilnehmer auf den Heimweg machen.

Dank an die Helfer

Die Veranstaltung stelle eine riesige logistische Herausforderung dar, stellt Moch fest. Bereits im Vorfeld gelte ein großer Dank an die unterstützenden Kräfte der Stadt Halver, der Feuerwehr, des Ordnungsamtes, dem DRK, dem THW, der Polizei und nicht zuletzt den Schulen. Ohne Mitwirkung aller dieser Kräfte wäre eine solche Veranstaltung in dieser Größenordnung in Halver nicht durchzuführen.