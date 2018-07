85. Geburtstag: Herpine feiert

Das Waldfreibad Herpine wird 85 Jahre alt. Freundeskreis und GmbH laden daher zu einem großen Familienfest mit Abendprogramm am 23. Juli ein.

Halver - 85 Jahre gibt es das Waldfreibad Herpine in diesem Jahr. Und dieser Geburtstag wird am 23. Juli gefeiert. Dafür haben der Freundeskreis Herpine und die Herpine GmbH ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt

Nach der Eröffnungsfeier Anfang Mai und einer bisher großartigen Herpine-Saison gibt es mit dem 85. Geburtstag des Waldfreibads einen weiteren Höhepunkt in diesem Jahr. „Wir wollen auch an diesem Tag die Herpine in Ihrem ,schmucken Kleid’ feiern und auch besonders der Halveraner Bürgerschaft noch näher bringen – als das schönste Waldfreibad, das es gibt“, heißt es vonseiten der Organisatoren.

Daher erwartet die Besucher am kommenden Montag, 23. Juli, ein großes Familienfest. Für den ganzen Tag – auch für abends – gelten die aktuellen Eintrittspreise. Alle Besucher mit einem nostalgischem Badeanzug und alle Besucher die nachweislich 85 Jahre und älter sind, haben an diesem Nachmittag freien Eintritt.

Kinderprogramm am 15 Uhr

Los geht es um 15 Uhr mit einem bunten Kinderprogramm. Die kleinen Gäste können sechs Spielstationen, die als Parcours einen Wettbewerb darstellen, ablaufen. Hüpfsäcke, Stelzenlauf und ein Seifenblasen-Rennen sind einige der Aufgaben, die absolviert werden müssen. Für die drei besten Teilnehmer gibt es Medaillen und kleine Preise. Mit dabei ist an diesem Nachmittag auch die Wasserlaufrolle der Tauchschule Halver von Volker Ziel.

+ Neben sechs Spielstationen für die kleinen Gäste steht auch die Wasserlaufrolle der Tauchschule Ziel bereit. © Salzmann

Dazu gibt es Kaffee und die bekannten Herpine-Waffeln. Für alle Kinder bietet das Team Gratis-Popcorn an. Auch ein Abendprogramm haben die Organisatoren vorbereitet. Ab 18 Uhr gibt es Kulinarisches vom Grill. Herpine Burger kreiert vom Kiosk-Chef Rainer Junski, eine leckere Bowle, Cocktails, gezapftes Bier und vieles mehr erwartet die Besucher.

Livemusik, Cocktails und mehr

Livemusik steht ab 19 Uhr auf dem Programm. Das Duo Honigmut tritt auf. Melina Fuhrmann und Nando Andreas aus Lüdenscheid spielen Lieder, die meist vom Leben, der Liebe und Gefühlen handeln. „Bestückt mit Eigeninterpretationen und mit Coverstücken wird es sicherlich einige Gänsehaut-Momente geben“, verspricht das Herpine-Team.

Mit Beginn der Livemusik endet der Badebetrieb. Schwimmen können Gäste bis 18.30 Uhr. Ausklingen wird der Geburtstag mit dem Anbruch der Dunkelheit. Die Organisatoren hoffen auf viele Besucher.

Weitere Informationen zum Waldfreibad Herpine gibt es auf der Homepage unter www.herpine.de.