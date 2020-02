Insolvenzverwalter bei Härterei Kämper

Die Härterei Kämper an der Hagener Straße in Halver.

Halver - Die Nachrichten aus Unternehmen in Halver lassen nicht nach. Ein weiteres hat nun einen Insolvenzverwalter an die Seite gestellt bekommen.

Nach Schwierigkeiten zum Jahreswechsel hat die Härterei Kämper an der Hagener Straße vom zuständigen Amtsgericht Hagen einen vorläufigen Insolvenzverwalter an die Seite gestellt bekommen. In dem Familienbetrieb mit 35 Beschäftigten werde aber unverändert gearbeitet, heißt es aus der Geschäftsleitung. Betriebsbedingte Kündigungen seien nicht vorgesehen.

„Der Hof ist voll“, die Kunden seien über den Stand der Dinge informiert und hätten zugesichert, dem Unternehmen die Treue zu halten, so Geschäftsführer Volker Kämper und sein Sohn Christopher Kämper im Gespräch mit dem Allgemeinen Anzeiger. Auch Dr. Martin Plappert, Fachanwalt für Insolvenzrecht aus Lüdenscheid, habe sich in einem ersten Gespräch am Freitag zuversichtlich gezeigt, dass der Betrieb mit ohnehin angestrebten Maßnahmen der Restrukturierung aus der Problemzone komme.

Kämper kann auf eine lange Geschichte in Halver zurückschauen. Gegründet wurde die Firma 1874. Der Kundenkreis besteht vorwiegend aus Schmieden und Gießereien, die zum großen Teil Zulieferer der Automobilindustrie sind.