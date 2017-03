Hunde zerstören Stall und töten Kaninchen

Halver - In der Nacht zu Dienstag wurde die Polizei Halver zu einem ungewöhnlichen Einsatz am Hilgenstock gerufen. Anwohner Uwe Hofbauer war gegen 1.40 Uhr von einer Nachbarin geweckt worden, sie hatte zwei fremde Hunde an Hofbauers Kaninchenstall im Garten entdeckt.

„Unsere Nachbarin hat mich und meine Frau angerufen. Sie sagte, wir sollten schnell im Garten nachschauen, da wären Hunde bei unseren Kaninchen“, erinnert sich Hofbauer. Im Garten trafen er und seine Ehefrau schließlich auf zwei etwa kniehohe schwarze Hunde mit brauner Fellfärbung an den Beinen, berichtet er. „Die sind wild auf dem Kaninchenstall rumgelaufen, haben überall reingebissen und den relativ neuen Käfig stark beschädigt. Dann wollten sie auf meine Frau losgehen, sind dann aber doch durch die Hecke abgehauen.“

"Die Hunde haben es totgebissen"

Nachdem die beiden Tiere, von Hofbauer als Jagdhunde bezeichnet, das Grundstück verlassen hatten, fand er schließlich eines der beiden Kaninchen, die in dem Käfig untergebracht waren, leblos einige Meter vom Stall entfernt. „Die Hunde haben es totgebissen“, sagt er.

Die hinzugerufenen Polizisten fertigten einen Bericht, den sie laut Marcel Dilling, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, an das städtische Ordnungsamt weiterleiteten. „Wenn es um Hunde geht, ist eigentlich immer das Ordnungsamt zuständig“, erklärt er. „So doof das klingt, aber im Strafrecht gilt ein Tier als Sache. Wenn diese ,Sache‘ durch die Hunde beschädigt wurde, ohne, dass der Halter sie aufgehetzt und damit als Waffe eingesetzt hat, handelt es sich nicht um eine Straftat. Daher ermitteln wir nicht wegen einer Sachbeschädigung.“

Der Bericht sei jedoch geschrieben worden und falls sich der Hundehalter identifizieren lasse, könne Hofbauer eventuell einen zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch geltend machen. Ihm sei jedoch lediglich bekannt, dass „ein oder zwei Hunde ein oder zwei Kaninchen getötet haben sollen“, berichtet Dilling.

Dass nicht mehr Kaninchen zu Schaden gekommen sind, sei laut Hofbauer ein glücklicher Zufall gewesen. Die Familie hat seit kurzer Zeit insgesamt fünf Kaninchen. Die drei Jungtiere waren in besagter Nacht jedoch im Haus. Für Sohn Kai Hofbauer ein schwacher Trost: Das getötete, männliche Kaninchen gehörte ihm. „Schnuppi ist noch nicht einmal ein Jahr alt geworden“, sagt er. Für Uwe Hofbauer bleibt außerdem die Angst, dass die Hunde zurückkehren könnten.

Deswegen werde das verbliebene Kaninchenweibchen momentan ebenfalls im Haus untergebracht. „Auch die Nachbarn haben ihre Kaninchen erst einmal in Sicherheit gebracht“, sagt er.