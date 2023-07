Falsche Bettler erbeuten Bargeld

Von: Sarah Reichelt

Ob mit oder ohne Klemmbrett: Bei Spendensammlungen sollte man genau hinschauen, wem man sein Geld anvertraut. © dpa

Falsche Bettler waren am Mittwoch im MK unterwegs und haben Beute gemacht. Sie gaben an, für behinderte und taubstumme Kinder Spenden zu sammeln. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern.

Halver - Laut Angaben der Polizei waren die Trickbetrüger in einem Discounter an der Hagener Straße in Halver unterwegs, dort befindet sich der Lidl-Markt. Mit einer Kladde in der Hand sprachen sie die Menschen an und gaben vor, Spenden für behinderte und taubstumme Kinder zu sammeln.

Die Masche ist der Polizei bereits bekannt. Erst im Mai gab es einen ähnlichen Fall von Klemmbrettbetrügern in Halver auf dem Kaufland-Parkplatz. Mit dieser Masche versuchten die Täter auch am Mittwoch, Geld von ihren Opfern zu erschleichen. Mindestens zwei unbekannte Personen sollen Geld gegeben haben, teilt die Polizei weiter mit. Weitere Kunde des Supermarkts beschwerten sich allerdings im Markt, was gegen 16 Uhr zum Polizeieinsatz führte.

Eine dritte Person wartete im Auto

Die Täter waren zu zweit unterwegs, beide flüchteten aus dem Geschäft und stiegen in ein Fahrzeug, in dem eine dritte Person wartete. Die fuhren davon. Das Auto hatte ein Hagener Kennzeichen.

Der Polizei liegt eine Täterbeschreibung vor. Demnach sind beide Männer zwischen 25 und 35 Jahre alt, haben kurze schwarze Haare und tragen einen Bart. Beide waren zum Tatzeitpunkt schwarz und „seriös“ gekleidet. Ein Täter hat eine muskulöse Statur, der andere war eher schlank.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Die vermeintlichen Spender werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Wache in Halver unter Tel. 02353/91990 entgegen. Die Polizei gibt außerdem den Tipp, sich die Präventionshinweise zu dieser und auch anderen Masche unter www.polizeiberatung.de anzuschauen.