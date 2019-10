Fahrt zum Imbiss endet mit großem Schreck

Unfall am Bächterhof in Halver

+ © dpa Symbolfoto © dpa

Halver - Gleich drei Verkehrsunfälle musste die Polizei im Zeitraum Mittwoch, 2. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, registrieren. So verletzte sich ein Mofafahrer leicht, als er am Donnerstag, am Bächterhof unterwegs war.