Fahrschule verlässt Halver - neues Geschäft in der Innenstadt

Halver - In der Innenstadt von Halver tut sich etwas im Geschäftsleben. Eine Fahrschule verlässt ihren Standort. Einen Nachmieter gibt es bereits.

Die VBG-Fahrschule an der Von-Vincke-Straße 6 zieht aus dem Ladenlokal aus. Sie haben ihren Mietvertrag gekündigt und werden spätestens im April ihre Türen schließen.

Über die Gründe der Schließung wollten die Verantwortlichen sich nicht weiter äußern.

Einen Nachmieter für das 45 Quadratmeter große Ladenlokal gibt es bereits. Der Pflegedienst Stein & Berwald wird in die Räumlichkeiten ziehen und damit eine Zweigstelle in Innenstadtnähe eröffnen. Bisher haben sie ihren Sitz in Oeckinghausen. Damit entsteht kein Leerstand an der Von-Vincke-Straße.