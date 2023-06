Fahrradstraße: Die Schilder sind da

Von: Carolina Ludwig

Am Donnerstag konnten Bauhofleiter Klaus Ostermann (links) und seine Mitarbeiter die Schilder für Halvers erste Fahrradstraße nach vier Wochen Lieferzeit endlich entgegennehmen und zusammen bauen. © Carolina Ludwig

Jetzt fehlt wirklich nicht mehr viel. Nach langem Ringen um die erste Fahrradstraße Halvers – und damit bis auf eine Ausnahme in Iserlohn die erste im Märkischen Kreis – sind die Schilder endlich da. Am Montag sollen sie montiert werden.

Halver – Bereits Anfang 2022 hatte die Politik in Halver grünes Licht für die probeweise Einrichtung der Hermann-Köhler-Straße als Fahrradstraße gegeben. Ramona Ullrich vom Fachbereich Bauen und Wohnen hatte sich nach einem Vorschlag des Arbeitskreises Radwege im Jahr 2021 in Iserlohn erkundigt, welche Erfahrungen man dort mit der Fahrradstraße gemacht hatte. „Durchweg positiv“, berichtete sie damals.

Nachdem der Beschluss in Halver gefasst war, ging es mit dem Konzept zum Märkischen Kreis. Anfang des Jahres vermeldete Ullrich dann die Zusage der Behörde, eingerichtet werden konnte die Fahrradstraße trotzdem noch nicht, denn: Nach der generellen Genehmigung muss auch die konkrete Beschilderung abgesegnet werden, wie Bauhofleiter Klaus Ostermann am Donnerstag erklärte – neben den frisch gelieferten Schildern, die seine Mitarbeiter gerade zusammenschraubten. Insgesamt sollen zehn Schilder jeweils an den Einmündungen zur Hermann-Köhler-Straße aufgestellt werden, dazu kommen Piktogramme auf die Straße.

Die Standorte sind vorbereitet, am Montag sollen die Schilder an der Hermann-Köhler-Straße montiert werden. Danach werden noch Piktogramme auf die Straße gebracht. © Carolina Ludwig

Letztere sollen erst aufgebracht werden, wenn die Schilder stehen. Für das Anbringen der Piktogramme müssten kurzfristig Teilbereiche der Straße gesperrt werden. Die Schilder sollen am Montag aufgestellt werden – sofern das Wetter mitspielt. „So blöd das klingt, aber wir müssen auch Sperrflächen markieren, da wäre es schlecht, wenn es regnet“, erklärt Ostermann.

Die Beschilderung als Fahrradstraße mit dem Zusatz „Anlieger frei“ bedeutet in Zukunft für alle Verkehrsteilnehmer Tempo 30 und den Vorrang von Radfahrern. „Sie dürfen nebeneinander fahren und nicht überholt werden“, sagt Ostermann. Wenn die Durchfahrt durch die gerne als Abkürzung genutzte Straße so etwas verlangsamt wird, nutze vielleicht der ein oder andere Verkehrsteilnehmer doch den Weg über die Von-Vincke-Straße, überlegt Ostermann.

Die Fahrradstraße soll laut Bauhofleiter zunächst für zwei Jahre eingerichtet werden, dann möchte man anhand von Unfallstatistiken und der Resonanz aus der Bevölkerung auswerten, ob sich die Situation für Radfahrer verbessert hat.