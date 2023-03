Fahrraddiebe in Halver unterwegs

Von: Sarah Reichelt

Polizei berichtet von Fahrrädern, die gestohlen wurden. © Hesse

Nicht nur ein Fahrrad wurde in den vergangenen Tagen in Halver gestohlen. Gleich mehrere Räder verschiedener Marken und Arten sind verschwunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Halver - Von „mehreren Fahrraddiebstählen“ berichtet die Polizei am Mittwoch. In Halver wurden an verschiedenen Orten Fahrräder gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Auf ein schwarzes Mountainbike der Marke Trek haben es die Diebe zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 11.45 Uhr, abgesehen. Aus einem Gemeinschaftskeller in einem Wohnhaus an der Ringstraße ist das Rad verschwunden. Der Raum ist laut Angaben der Polizei eigentlich mit einem Schloss gesichert. Der Besitzer des Rads fand den Raum allerdings offen vor. Er erstattete Anzeige.

Ein weiterer Diebstahl wurde am Dienstagnachmittag gemeldet. Dafür hatten die Täter einen Schuppen am Droste-Hülshoff-Weg aufgebrochen. Im Inneren stand ein E-Bike der Marke Bulls in schwarz-gold. Das ist nun weg. Der genaue Tatzeitraum kann in diesem Fall laut Polizei nicht eingegrenzt werden. Täterhinweise liegen nicht vor.

Wer Angaben zu einem der beiden oder auch beiden Diebstählen machen kann, wendet sich an die Polizei in Halver unter Tel. 02353/91990.