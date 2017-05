Fachmarktzentrum wechselt den Besitzer

Halver/Hamburg - Das Fachmarktzentrum auf dem früheren Bahngelände wechselt den Besitzer. Neuer Eigentümer wird die Warburg Bank in Hamburg.

Die entsprechende Information bestätigte auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers Bastian Hämmerle, Leiter Akquisition und Projektentwicklung der Hamburger Procom Invest GmbH.

Die Hamburger Procom ist Investor auf dem Bahngelände mit einem Volumen von mehr als 20 Millionen Euro. Man bleibe bis zur Fertigstellung des Objekts Ansprech- und Vertragspartner für die Stadt Halver, macht Hämmerle deutlich. Der Verkauf an die Privatbank, deren Kapital nach eigenen Angaben ausschließlich von Privatpersonen gehalten wird, erfolge nach Abschluss der Arbeiten. Die Mietpartner seien von dem Übergang nicht berührt. Zeitgleich hat Procom weitere Objekte in Usingen und Hamburg an Warburg weitergegeben.

Über das finanzielle Volumen des Geschäfts sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Bank sei tätig im Bereich langfristiger Kapitalanlagen. Für die Übernahme der drei Projekte ist ein eigener Fonds aufgelegt worden, die „Warburg-HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“ mit bereits 100 Millionen Euro zugesagtem Stammkapital. Angestrebt sei eine Ausschüttungsrendite von 4,5 Prozent.

Als „großen Immobilienhalter bundesweit“ und „sehr professionell“ beschreibt Hämmerle die Bank, zu der Procom bereits lange Geschäftsbeziehungen unterhält. Die Hamburger Projektentwickler betreiben zwar auch Objekte im eigenen Bestand, dann allerdings in der Regel in der Nähe ihres Hamburger Stammsitzes. Es sei nicht ungewöhnlich, dass ein Investor nach Fertigstellung das Objekt weiter veräußere, sagte auf Anfrage Kämmerer Markus Tempelmann.

Wann die Geschäfte auf dem Bahngelände öffnen, konnte Hämmerle noch nicht abschließend sagen. Die Abstimmung mit den Mietern laufe derzeit noch. Ziel bleibe nach wie vor Mitte September.