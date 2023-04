Schlimme Unfälle vermeiden: Einsatzkräfte sprechen mit Schülern

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Ablenkung beim Autofahren: Bei Uwe Düchting und Vera Seuster von der Dienststelle Unfallprävention konnte ein Ablenkungssimulator genutzt werden. © Othlinghaus, Björn

Wie können folgenschwere Verkehrsunfälle vermieden werden? Auf diese Frage versuchte am Freitag eine Vortrags- und Informationsveranstaltung zum Thema „Traffic Deadline – Der Tod auf dem Weg nach Hause“ im Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg Antworten zu finden. Es handelte sich dabei um den ersten Teil der vom Märkischen Kreis initiierten Veranstaltung, ein zweiter Teil ist in dieser Woche angesetzt.

Halver - Bei „Traffic Deadline“ handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, der Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid, des Arbeitskreises Verkehrssicherheit MK, der Verkehrswacht Märkischer Kreis und Hagen sowie der Gruppe leitender Notärzte im Märkischen Kreis. Adressatinnen und Adressaten des Angebots waren Schülerinnen und Schüler der Unterstufe der Höheren Handelsschule im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Alle im Rahmen des Projektes gezeigten Fotos und Filme drehen sich um echte Unfälle, nichts wurde nachgestellt.



Timo Freiberg, Polizeioberkommissar und maßgeblicher Organisator des Programms, eröffnete die Veranstaltung im Atrium, stellte alle Beteiligten vor und benannte die Hauptursachen für schwere Unfälle mit Beteiligung von Kraftfahrzeugen. Dabei ist überhöhte Geschwindigkeit der Killer Nummer eins auf deutschen Straßen, dicht gefolgt von Alkohol- und Drogendelikten sowie Medikamentenmissbrauch. Weitere Ursachen für oft schwere Unfälle sind unter anderem die Missachtung der Vorfahrt, Aggressivität im Straßenverkehr, Müdigkeit, Ablenkung am Steuer, zum Beispiel durch das Handy oder die Fahrzeugtechnik, aber auch Naivität, Leichtsinn und Rücksichtslosigkeit können zu schweren Verkehrsunfällen führen. „Sagt nicht, es kann nur den anderen passieren, denn man selbst kann – egal, ob selbst verschuldet oder unverschuldet – jederzeit in einen Unfall hineingeraten“, betonte Timo Freiberg. Neben Freiberg war auch Nils Haböck, Wachleiter der Polizei in Halver, vor Ort und stand den Schülerinnen und Schülern für Fragen zur Verfügung.



Zu Beginn der Veranstaltung stellten sich alle Beteiligten von Polizei & Co. vor. © Othlinghaus, Björn

Im Anschluss an die Einführung konnten sich die Jugendlichen an vier Stationen konkret über die wichtigsten Gründe für schwere Verkehrsunfälle sowie über deren Folgen informieren. Bei Uwe Düchting und Vera Seuster von der Dienststelle Unfallprävention gab es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Ablenkungssimulator des Landes NRW zu nutzen. Hierbei wird auf einem Bildschirm eine Verkehrssituation simuliert, wobei das Fahrzeug vom Nutzer gelenkt sowie Gas und Bremse betätigt werden muss. Immer wieder stört das Smartphone dabei mit Handlungsaufforderungen, bei denen dann jederzeit ein unvorhergesehenes Ereignis auf der Straße geschehen kann, auf das die Fahrerin oder der Fahrer reagieren muss. Bei der Ablenkung durch das Handy waren die Nutzer oft der Verkehrssituation nicht mehr gewachsen. Angefahrene Fußgänger, Radfahrer oder andere Verkehrsteilnehmer waren die Folge.



Bei Polizeikommissar Patrick Verschueren und Polizeioberkommissarin Jessica Belmonte waren dann an der zweiten Station Alkohol und Drogen am Steuer das Thema. Hier wurde unter anderem ein Film gezeigt, in dem Unfallbeteiligte berichteten, die geliebte Menschen durch Fahren unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss verloren hatten. Auch der Ablauf einer Alkohol- oder Drogenkontrolle sowie die noch zulässigen Alkoholgrenzen für Auto- und Radfahrer waren das Thema an dieser Station.



Der Notruf sowie die Aufgaben des Rettungsdienstes wurden bei Milo Crico, organisatorischer Leiter Rettungsdienst in der Einsatzleitung Märkischer Kreis, der seit 1985 im Rettungsdienst tätig ist, thematisiert. Er erzählte von seinen oft traumatischen Erlebnissen im Dienst, bei dem er schon einmal 15 Einsätze innerhalb von 24 Stunden zu bewältigen hatte. Auch die Frage, wie man korrekt einen Notruf an die Nummer 112 absetzen sollte, wurde thematisiert. Hier müssen im Wesentlichen die Fragen „Wo geschah es?“, „Was geschah?“, „Wie viele Personen sind betroffen?“ und „Welche Art der Verletzung liegt vor?“ beantwortet werden. Darüber hinaus sollte die Person, die den Notruf abgesetzt hat, für Rückfragen bereitstehen, bis die Retter am Einsatzort sind.



An der vierten Station begrüßte Notfallseelsorger und Pfarrer Dirk Pollmann seine Gäste. Er fragte die Jugendlichen nach eigenen Unfallerfahrungen und erfuhr dabei genaueres über einen Autounfall sowie einen Sturz vom Balkon, wobei beide Jugendlichen keine richtige Erinnerung mehr an den jeweiligen Unfall hatten. Im Anschluss sprach Pfarrer Pollmann darüber, wie man als Zeuge am Unfallort Opfer unterstützen kann, bis der Krankenwagen oder andere Helfer eintreffen. Auch die Hilfe, die Angehörigen von Unfalltoten nach der Benachrichtigung durch die Polizei zuteilwerden kann, war an dieser Station Thema.



Eindrücklich endete schließlich die Veranstaltung in der Turnhalle mit dem Erfahrungsbericht der 26-jährigen Merit Bürmann, die in einem Unfallfahrzeug saß, in dem ihr Freund als Fahrer einen Fahrfehler mit schlimmen Folgen beging. Während dem Fahrer nichts passierte, war Merit Bürmann schwer verletzt und erinnerte sich an die Zeit im Schockraum, als sie erstversorgt wurde und zehn bis 20 Personen mit ihr beschäftigt waren. Schließlich musste die junge Frau in einer Dortmunder Spezialklinik operiert werden, da beim Unfall ein Wirbel zertrümmert worden war. Es musste ein Fixateur eingesetzt werden. „Meine Schmerzensschreie nach der OP waren durch die gesamte Klinik zu hören“, erinnert sich Bürmann. Darüber hinaus wurde ein Knochensplitter aus dem Rückenmark entfernt. „Wäre der Splitter nur einen Millimeter weit anders positioniert gewesen, wäre ich gelähmt gewesen“, so die junge Frau, die voraussichtlich für immer mit den Unfallfolgen zu kämpfen haben wird.