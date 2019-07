„Sie müssen sich nicht verstecken“

+ © Laudien © Laudien

Halver – 104 Schüler haben ihr Fachabitur am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg (ESBK) bestanden und nahmen am Donnerstag ihre Zeugnisse entgegen. In der Pausenhalle verabschiedeten Schulleiter Ulrich Fröndhoff, Bildungsgangleiter Axel Zimmermann und Schulpfarrer Dirk Pollmann die Fachabiturienten mit kurzen Reden.