Kabarettist Fabian Vogt nimmt jeden ins Visier - auch Trump

Kabarett in Oberbrüggge

+ © Peter Bongard Kabarettist Fabian Vogt. © Peter Bongard

Obebrrügge - Am Freitag, 6. September, gastiert der Kabarettist, Theologe und Buchautor Fabian Vogt mit seinem Programm „Altarnative Wahrheiten“ in der evangelischen Kirche am Glockenweg.