Spielplatz für den Winter

Halver - Die Evangelische Allianz lädt für Montag, 30. Januar, wieder zum „Toben und Spielen ohne Matsch und kalte Füße“ ein.

Der Winterspielplatz öffnet ab dem 30. Januar an drei aufeinanderfolgenden Montagen (6. und 13. Februar) jeweils von 15 bis 18 Uhr seine Pforten. Kindern von drei bis acht Jahren wird dann in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) an der Von-Vincke-Straße 25a ein kostenloses Spielangebot geboten.

„Abgesehen von der Hüpfburg, Rollenrutsche und verschiedenen Bewegungsspielen gibt es auch wieder Mal- und Bastelangebote und eine Holz-Werkgruppe“, teilt die Gemeinde mit. In der Pause komme Besuch mit Geschichten und Liedern im Gepäck.

Höhepunkt der Veranstaltung im vergangene Jahr war der Auftritt des Gemeindepädagogen der FeG Halver, Karsten Drescher, der als Bauchredner mit seiner Handpuppe die Kinder in seinen Bann zog.

„Parallel zu den Spielangeboten gibt es für die Begleitpersonen neben Kaffee, Tee und Kuchen auch die Möglichkeit, sich in Gesprächen auszutauschen oder sich über die verschiedenen Gruppen der Gemeinden zu informieren“, heißt es weiter.

Der Eintritt ist für alle Kinder und Begleitpersonen frei, lediglich für Speisen und Getränke wird ein Kostenbeitrag erhoben. Hausschuhe oder Rutschsocken sollten mitgebracht werden. Die Aufsichtspflicht haben weiter die Begleitpersonen.

Bei Fragen: steht Vivian Begerau unter Tel. 01 57 / 56 18 92 33 zur Verfügung.