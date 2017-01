Neujahrsempfang in Oberbrügge

Oberbrügge - Wie in den vergangenen Jahren lädt die Evangelische Kirchengemeinde Oberbrügge auch in diesem Jahr zu einem Neujahrsempfang in das Gemeindehaus am Glockenweg ein.

Dieser soll am Sonntag, 29. Januar, im Anschluss an den Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, stattfinden. „Neben Informationen aus dem gemeindlichen Leben und dem Presbyterium soll es reichlich Gelegenheit zu Begegnungen und Gesprächen geben“, teilen die Organisatoren mit. Zur Stärkung werde es einen kleinen Imbiss geben, musikalisch werde der Empfang von den Albert Singers mitgestaltet.

Eingeladen sind neben den Vertretern der heimischen Kirchengemeinden und Vereinen alle interessierten Bürger, die sich mit der Evangelischen Kirchengemeinde Oberbrügge verbunden fühlen. Bürgermeister Michael Brosch wird ebenfalls erwartet.

Weitere Informationen erteilt Pfarrer Thomas Wienand unter der Rufnummer 0 23 53 / 66 15 34.