Etwa 100 Altreifen einfach abgeladen

Mitten auf der Wegekreuzung des Rundwegs am Wasserbehälter Brehenberg nahe Schmidtsiepen haben unbekannte Täter etwa 100 Altreifen abgeladen. © Daniel

Etwa 100 Altreifen haben unbekannte Täter am Waldrand am Wasserbehälter Brehenberg nahe Schmidtsiepen abgeladen. Mitten auf der Wegekreuzung des beliebten Rundwegs liegen sie dort vermutlich seit Freitag, 12. Januar. Der Schaden wird am Ende bei der Stadt Halver hängen bleiben.

Bei Entsorgungskosten pro Reifen von 4 bis 5 Euro plus Arbeit und Mietkosten für einen Container dürfte sich der Schaden auf 700 bis 800 Euro belaufe, schätzt Lutz Eicker vom Ordnungsamt, der am 13. Januar den Hinweis der Polizei erhielt. Aufmerksame Spaziergänger hatten den Fund gemeldet.

Angesichts der Menge sei es wahrscheinlich, dass die Täter mit einem großen Fahrzeug angereist waren. Sollten sie ausfindig gemacht werden können, droht ihnen nun zumindest Kostenersatz. Hinweise nimmt die Polizei in Halver entgegen unter Tel. 0 23 53/9 19 90, ebenso das Ordnungsamt der Stadt Halver unter Tel. 0 23 53/7 3132.