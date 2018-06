Erweiterung der Humboldtschule im Rohbau fast fertig

Die Betonbauarbeiten am Erweiterungsbau sind weit fortgeschritten. Betonfertigteile und Stahlgerüste für Stützpfeiler stehen bereits. Am 25. Juni soll dann auch die Decke des zweiten Obergeschosses fertig sein.

Halver - Die Rohbauarbeiten an der Erweiterung der Humboldtschule werden in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Danach geht es an den Innenausbau. Außerdem stehen noch umfangreiche Dacharbeiten und ein Verbindungsgang zwischen Küche und Mensa auf dem Bauprogramm.

Der Anbau ist inzwischen bis ins oberste Geschoss emporgewachsen und ist nun fast so hoch wie das restliche Schulgebäude. Einige Betonfertigteile stehen schon, die Stahlgerüste für die Stützpfeiler ebenfalls. Wenn die Stützen und der Unterzug fertig sind, fehlt nur noch die Decke für den Rohbau. „Am 25. Juni kommt die Decke über das Obergeschoss, damit sind dann die Betonierungen abgeschlossen“, sagt Lutz Schützeberg vom Halveraner Architekturbüro Eicker, das für den Erweiterungsbau an der Humboldtschule verantwortlich ist.

Fenster werden Mitte Juli eingesetzt

Ab dem 18. Juli sollen die Fenster eingesetzt werden, parallel werden im Heizungs-, Sanitär- und Elektrobereich schon die ersten Leitungen verlegt. Danach bleiben noch etwa neun Wochen für den Innenausbau, unter anderem durch Maler und Trockenbauer. „Wir möchten Ende September fertig werden“, sagt Michael Luedtke vom Fachbereich Bauen und Wohnen. Vor dem Innenausbau muss aber erst die Decke dicht sein. Die dazu nötigen Dacharbeiten sind eine Herausforderung.

+ Beim mehrgeschossigen Erweiterungsbau der Schule sind die Betonarbeiten fast abgeschlossen. © Opfermann

„Das kniffligste ist das Altdach“, sagt Schützeberg. Ein Stück davon müsse aufgenommen, also zurückgebaut werden. „Das Wetter ist das größte Risiko dabei, denn wir brauchen dazu gutes Wetter.“

Früher habe die Humboldtschule ein Flachdach gehabt, auf das in den 90er-Jahren ein Giebeldach mit einer leichten Schräge aufgesetzt wurde, erklärt Luedtke. In dieses Schrägdach werde nun ein Stück eingeschnitten. Denn der darunter liegende Teil des Altbaus erhält zusammen mit dem Anbau ein neues Flachdach, in das sechs Lichtkuppeln eingelassen werden. Dazu muss auch in die Rippendecke des alten Flachdachs eingeschnitten werden.

+ In der bisherigen Schulbücherei sollen Lichtkuppeln in die Decke gebaut werden, wie Lutz Schützeberg (links) und Michael Luedtke erklären. © Opfermann

Im Bereich des Altbaus ist der Raum betroffen, in dem bis vor wenigen Tagen die Schulbücherei zuhause war. Parallel zu den Innenarbeiten im Anbau wird der Raum zum künftigen Ganztagsbereich für die Mittagsbetreuung ausgebaut. An der Fensterfront, die direkt an den Anbau grenzt, werden Fenster und Heizkörper entfernt und eine Gipswand davor gebaut. Das somit wegfallende Tageslicht sollen die sechs Lichtkuppeln sowie ein neues großes Seitenfenster ausgleichen.

Auch zwischen Mensa und Küche wird noch gebaut. Ein verglaster Verbindungsgang –Spitzname „Wintergarten“ – wird seitlich ans Gebäude gebaut. Der Betonsockel dafür steht bereits. Über den Gang sollen künftig die Speisen aus der Küche zur Essensausgabe in der Mensa gebracht werden. Über eine Rampe erfolgt dann ebenfalls durch diesen Gang auch die Warenanlieferung für die Küche. „Die Anlieferung zur Küche muss komplett trocken sein“, sagt Schützeberg.

+ Der Aufzug im Atrium der Humboldtschule ist im Rohbau fertig. © Opfermann

Die Arbeiten am Aufzug im Innenhof der Humboldtschule sind ebenfalls weit fortgeschritten. „Der Aufzug ist im Stahlbeton fertig“, sagt Schützeberg. Der Innenausbau erfolgt durch den Aufzugbauer Thyssen-Krupp, mit dem noch ein Termin abgestimmt werden müsse. Bis zum Ende der Schulferien soll der Aufzug dann in Betrieb gehen.

Weitere Arbeiten in den kommenden Jahren

Im Innenhof, in dem für den Aufzugbau eine tiefe Baugrube ausgeschachtet werden musste, sollen zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Arbeiten folgen, die jedoch laut Luedtke erst für die kommenden Jahre geplant sind. Unter anderem sollen dann die drei verbleibenden Fensterfassaden zum Hof – eine ist bereits erneuert worden – eine Wärmeschutzverglasung erhalten.