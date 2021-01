Erste Corona-Impfrunde im Seniorenheim in Halver

Corona-Reihenimpfung im Bethanien

+ © Florian Hesse Helmut Vormann wird bald 94 und ist der erste Bewohner und damit auch Halveraner, der die Impfung erhält. Den Trubel am Mittwochvormittag meistert er souverän. Im Anschluss nimmt er sich noch die Zeit fürs Erinnerungsfoto mit Bürgermeister Brosch und Hausleiterin Stefanie Thiemann. © Florian Hesse

Beim Auftakt der Corona-Reihenimpfung in einem Seniorenzentrum in Halver werden die ersten Bürger der Stadt am Mittwoch gegen das Virus geimpft.