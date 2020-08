„Guter Tag für Halver“ - Kindervilla geht an den Start

Kindervilla-Einweihung mit mehr als 80 Gästen

+ © Jakob Salzmann Sie nahmen die neue Kindervilla in Augenschein: Rund 80 Gäste erlebten am Samstag eine lockere, ungezwungene Eröffnungsfeier. © Jakob Salzmann

Halver - In zwei Etappen, morgens mit den Kindern und am Abend offiziell mit geladenen Gästen, feierte die Sentiris gGmbH als Träger am Samstag die Eröffnung der Kindervilla in der ehemaligen Stadtdirektorenvilla.