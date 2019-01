Zweites Möbelcenter für Oberbrügge

Oberbrügge - Für Oberbrügger ist es nicht mehr zu übersehen: An die Volmestraße (Bundesstraße 54) kommt ein neues Küchen- und Möbelcenter.

In Rot prankt der Name „Muratti 1970 Küchen- & Möbelcenter“ an dem Gebäude an der Volmestraße 45. Bei dem Geschäft handelt es sich um eine Filiale eines Möbel- und Küchencenters aus Gummersbach.

Am Samstag, 2. Februar, wird das Oberbrügger Center eröffnen. Weitere Informationen soll es von der Geschäftsführung noch geben, heißt es.

Mit dem neuen Möbelcenter hat Halvers größter Ortsteil Oberbrügge nun zwei Geschäfte aus dieser Branche. An der Heerstraße 62 befindet sich Natürlich Wohnen (Massivholzmöbel und Küchen).