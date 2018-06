Schlechtes Wetter zum Kirmes-Auftakt

Halver - Tagelang wurde sie vorbereitet, am Freitag folgte dann der Auftakt: Die 374. Halveraner Kirmes wurde offiziell eröffnet. Das schlechte Wetter trübte die Feierstimmung nur ein wenig.

Der Start verlief gemächlich: Gegen 14 Uhr öffneten nach und nach die Aussteller ihre Buden und Fahrgeschäfte.

Bereits zuvor hatte Franz Straka, Mitarbeiter der Bauaufsicht des Märkischen Kreises, den Aufbau der Attraktionen kontrolliert. Beim Fahrgeschäft Hot Ride stieß der Kontrolleur dabei auf Mängel – die allerdings bis zum Start der Kirmes behoben werden konnten.

Besucherandrang bleibt erst aus

Am frühen Nachmittag kamen dann die ersten Besucher. Meist in Gruppen schlenderten sie über das Fest-Gelände. Zumindest am Nachmittag hatten sie die meiste Zeit Glück. Pünktlich zum Beginn der Kirmes hatte der Regen ausgesetzt, trotzdem bedeckten weiterhin graue Wolken den Himmel. Der große Besucherandrang blieb erst aus, gegen Abend kamen dann immer mehr Besucher.

Die offizielle Eröffnung um 18 Uhr begann dann mit dem Auftritt des Fanfarencorps Landsknechte Halver. Die Musiker präsentierten sich trotz des grauen Wetters mit hervorragender Stimmung und versuchten mit ihrer Musik auch das Publikum zu animieren.

Im Anschluss an den Auftritt sprach Bürgermeister Michael Brosch. Die Kirmes sei der Höhepunkt im Halveraner Veranstaltungskalender. „Schön, dass Sie wieder dabei sind, obwohl das Wetter nicht ganz so gut wird“, begrüßte er die Besucher.

„Die schönste Straßenkirmes“

Das Stadtoberhaupt zeigte sich stolz: „Mit fast 1,5 Kilometern Lauflänge ist unsere Halveraner Kirmes mit hoher Wahrscheinlichkeit die größte Straßenkirmes in NRW, aber mit absoluter Sicherheit die schönste.“

Im Vorfeld hatten sich knapp 120 Aussteller angemeldet. Zu den Hauptattraktionen gehören unter anderem ein 38 Meter hohes Riesenrad, eine Achterbahn und der Street Fighter, eine Art riesige Schaukel.

Die Vorbereitung und den Aufbau nannte Brosch eine „bemerkenswerte logistische Meisterleistung“. Dafür dankte er „den Schaustellern“, „den Anwohnern“, Polizei, Feuerwehr, DRK sowie THW und im Besonderen den Organisatoren und Helfern „stellvertretend für alle Beteiligten Lutz Eicker, Larissa Arnold, Klaus-Dieter Lau, den Kollegen des Bauhofs und Hans-Peter Moch“.

Gemeinsam „mit dem Gesicht der LG Halver-Schalksmühle“, Sportler und Gründungsmitglied Dirk Maximowitz, führte Brosch anschließend den traditionellen Fassanstich durch. Dieser verlief nicht ganz reibungslos: Der Zapfhahn brach ab. Es dauerte einige Minuten, bis das Bier floss und die Anwesenden ihr Freibier bekamen.

