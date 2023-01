Erlass für erneuerbare Energien: Politik in Halver sieht Chancen

Von: Florian Hesse

Teilen

Windpark im Wald. Das soll unter bestimmten Voraussetzungen möglich werden. © TimSiegert-batcam - Fotolia

17 Seiten stark ist der Erlass der NRW-Klima- und Energieministerin Mona Neubaur. Am vergangenen Mittwoch erlangte er Rechtskraft und hat das Zeug, die Kommunen im Land nachhaltig zu beschäftigen. Es geht um weitreichende Erleichterungen beim Ausbau erneuerbarer Energien. Was das konkret für Halver bedeutet, ist noch nicht abzuschätzen.

Die Rückmeldungen aus der Kommunalpolitik sind weitgehend ähnlich. Für eine Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt sei es deutlich zu früh, hieß es auf AA-Anfrage übergreifend von SPD, CDU, UWG, FDP und den Grünen. Gemeinsamer Tenor ist es, die neuen Gegebenheiten zunächst in den Fraktionen und danach in den zuständigen Gremien zu diskutieren.



Denn die Kernpunkte des Erlasses zielen auf mehrere Punkte, die in Halver bereits in der Diskussion stehen beziehungsweise in den kommenden Monaten und Jahren Gewicht erlangen werden. Zusammengefasst heißt es darin:



Windenergie

Kalamitätsflächen, das heißt, Wald-Ausfallflächen durch Sturm oder Baumkrankheiten und Nadelwälder stehen nun landesplanerisch regelmäßig für die Windenergienutzung zur Verfügung. Das gilt unter anderem aber nicht in waldarmen Gemeinden, auf Naturschutz-Flächen sowie in Laub- beziehungsweise Laubmischwald.



Freiflächen-PV-Anlagen

Deutlich vergrößert werden die planerisch möglichen Flächen entlang von Bundesfernstraßen und überregionalen Schienenwegen in Verbindung mit vorhandenen baulichen Nutzungen wie Wirtschaftsgebäuden oder landwirtschaftlichen Bauten. Auch in den in den Regionalplänen dargestellten „Bereichen für industrielle Nutzungen“ sind künftig ergänzend zu den Wirtschaftsgebäuden auch Freiflächen-Solarenergieanlagen möglich.



Agri-Photovoltaik

Die gleichzeitige Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Energieerzeugung wird erleichtert.



Biogasanlagen

Angemessene räumliche Erweiterungen vorhandener Betriebsstandorte sind möglich.



„Mit dem Erlass schaffen wir sofort Freiräume für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen und kommen auf dem Weg in die klimaneutrale Zukunft voran“, wirbt die Ministerin für die Möglichkeiten, die damit geschaffen würden.



Parallel arbeite man mit Hochdruck an der Änderung des Landesentwicklungsplans, um das Zwei-Prozent-Flächenziel des Bundes für die Windenergie schnellstmöglich umzusetzen.



Der für die Behörden verbindliche Erlass solle als Handlungsleitfaden in der Übergangszeit dienen, bis das parallel laufende Änderungsverfahren für den Landesentwicklungsplan für den Ausbau der Erneuerbaren Energien umgesetzt sei.



Für Halver bedeutsam werden könnte der Erlass insofern, weil der Rat erst in der Dezember-Sitzung auch offiziell die Abkehr von Vorrangzonen und der damit verbundenen Ausschlusswirkung von Windkraftanlagen verabschiedet hatte. Das macht unter anderem den Weg frei, für eine städtische Anlage in Kooperation mit der Enervie-Gruppe, die für Schwenke geprüft wird. Ob nun auch weitere Flächen infrage kommen, wäre beispielsweise neu zu bewerten – auch, ob der Investor SL Naturenergie in Schöneberge davon profitieren könnte.

„Ein gezielter Ausbau der erneuerbaren Energien kann langfristig aber nur mit breiter Akzeptanz in der Bevölkerung erfolgreich verlaufen.“ Darauf weist beispielsweise CDU-Fraktionschef Marvin Schüle hin. Auch die UWG-Vorsitzende Dr. Sabine Wallmann sieht Halver mit dem Kooperationsprojekt in dieser Hinsicht auf einem guten Weg.



Auch die Freiflächen-Photovoltaikanlage dürfte vor dem Hintergrund des Erlasses neu diskutiert werden. Es gebe inzwischen eine Reihe von Anfragen durch Investoren, wird Bürgermeister Michael Brosch in einem Interview zitiert. PV-Anlagen im größeren Stil wurden bislang durch behördliche Restriktionen massiv ausgebremst. Auch hier könnten sich die Vorzeichen durch die Erlasslage geändert haben.