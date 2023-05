Wettbewerb für ein Mahnmal

Von: Florian Hesse

Halvers Politik entscheidet in Kürze über die Errichtung eines Mahnmals für NS-Opfer. © Hesse, Florian

Vier politische Gremien müssen noch ihr Votum abgeben. Dann ist der Weg frei für die Errichtung eines Mahnmals.

Halver – Die Stadt Halver lobt einen künstlerischen Wettbewerb aus zur Schaffung eines Mahnmals zum Gedenken der Opfer der Zeit des Nationalsozialismus. Fertigstellungstermin soll spätestens der 30. Juni kommenden Jahres sein, der Standort am Kulturbahnhof.



Insgesamt 25 000 Euro stellt die Stadt Halver im Haushalt für das Projekt zur Verfügung. Die Gegenfinanzierung soll möglichst über Spenden aus der Bürgerschaft erfolgen.



Um dieses Vorhaben geht es nach dem einstimmigen Beschluss des Rates vom 21. Februar in mehreren Sitzungen. Die Ausschreibung muss zuvor noch die Sitzungen des Kulturausschusses, des Planungs- und des Hauptausschusses und des Rates passieren. Der Kulturausschuss soll in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag, 1. Juni, den Standort am Kulturbahnhof, nicht hinter dem Gebäude, festlegen. Die Vorlage in Auszügen:



Hintergrund

Ricardo Lenzi Laubinger, Vorsitzender der Sinti-Union Hessen und Bevollmächtigter der Bundesregierung für die Ausstellung von Beglaubigungen zum dauerhaften Erhalt der Grabstätten NS-verfolgter Sinti und Roma, hatte sich an den Bürgermeister und den Rat der Stadt gewandt und die Errichtung einer solchen Gedenkstätte angeregt, die an das Schicksal der Halveraner Familie Laubinger erinnern soll.



Finanzierung

Im Haushaltsplan 2023 sind für die Realisierung 25 000 Euro vorgesehen bei gleichzeitiger Veranschlagung von Einnahmen durch Förderung oder Spenden in gleicher Höhe. Die Prüfung, ob das Vorhaben über den Heimatfond NRW gefördert werden kann, läuft zurzeit.



Beteiligung

Ein Gespräch mit den beiden weiterführenden Schulen, der Humboldtschule und dem Anne-Frank-Gymnasium, hat stattgefunden. Beide sind sehr daran interessiert, bei der Realisierung des Projektes mitzuwirken. Im Auslobungstext ist das als „ausdrücklich erwünscht“ formuliert.



Umsetzung

Es wurde Kontakt hergestellt zum Bundesverband bildender Künstler Westfalen. Die Auslobung kann dort an die Mitglieder verteilt werden. Zusätzlich ist die Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Halver vorgesehen.



Fristen

Da für den künstlerischen Entwurf, die Beteiligung der Schulen mit den Sommerferien bis zum 4. August und die Jurysitzungen ausreichend Zeit vorzusehen ist, läuft der Auslobungszeitraum über drei Monate bis zum 18. September. Danach folgt das Auswahlverfahren. Der endgültige Ratsbeschluss über den dann vorliegenden Entwurf könnte in der Sitzung des Rates am 11. Dezember gefasst werden. Die Realisierung würde im ersten Halbjahr 2024 erfolgen.

Ausschusssitzung

Die Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales und Sport der Stadt Halver findet am kommenden Donnerstag, 1. Juni, im Kulturbahnhof (Kuba) statt. Beginn ist um 17 Uhr.