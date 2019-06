Nach Unfall mit Streifenwagen kommt immer mehr ans Licht

Halver/Kierspe - Die Ermittlungsakte gegen eine 26-jährige Frau aus Kierspe wird nach dem Unfall mit einem Streifenwagen immer dicker.

Die junge Frau hatte am vergangenen Dienstag nach einem Streit mit ihrem damaligen Freund dessen Auto unterschlagen. Was zunächst als „ungenehmigte Spritztour“ hätte durchgehen können, endete am Abend des 29. Mais in einer Kollision mit einem Streifenwagen der Polizeiwache Halver.

Bei der Unfallaufnahme fanden sich in dem Citroën Berlingo Kölner Kennzeichen mit Siegel und Tüv-Plakette. Am Wagen selbst waren allerdings Nummernschilder aus dem Märkischen Kreis angebracht. Die Ermittlungen der Polizei brachten nun ans Tageslicht: Die Kölner Kennzeichen gehörten an den silbernen Citroën.

Nummernschilder gestohlen

Die Nummernschilder an dem Wagen selbst stammten laut Polizei aus einem Diebstahl. Die hat die junge Frau kurz zuvor in der Umgebung von einem parkenden Auto abmontiert und den Citroën damit tarnen wollen. Ihr Vorhaben: Nicht auffallen. Das Ganze endete in dem Unfall mit dem Streifenwagen – und einem Großaufgebot von Polizeibeamten und Rettungskräften auf der L528.