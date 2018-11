Halver zählt die Hunde: 1400 oder mehr?

+ © Svenja Hoppe Die Zahl der Hunde ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Wie viele es genau sind, will die Stadt Halver mit einer Bestandsaufnahme im kommenden Jahr ermitteln. © Svenja Hoppe

Halver - Auf fast jeden zehnten Halveraner kommt ein Hund, und immer mehr Halveraner sind in den letzten Jahren auf den Hund gekommen. Etwa 1400 davon gibt es in der Stadt und in ihren Außenbezirken.