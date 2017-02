Am Sonntag ist Kinder-Karneval in Schwenke

Halver - Während die Jugendlichen und Erwachsenen am Samstagabend (25. Februar, 19 Uhr) schon Karneval beim TuS Ennepe im Sportlerheim in Schwenke feiern werden, schlägt die Feierstunde für Kinder aus und um Halver erst am Sonntag (26. Februar).

Bei freiem Eintritt und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm inklusive einer Fotobox, Musik und der Möglichkeit zum Spielen, können sich Kinder aus und um Halver in Begleitung ihrer (Groß-) Eltern oder anderen Verwandten und Freunden karnevalistisch vergnügen. Der veranstaltende TuS Ennepe kündigt auf seiner Webseite weiterhin ein „Buntes Programm von Kindern für Kinder“ an.

Beginn der Veranstaltung ist am Sonntag, 26. Februar, ab 15 Uhr im Sportlerheim in Schwenke (Vereinsheim des TuS Ennepe) an der Friedrichshöhe.