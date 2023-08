„Fliegende Brücke“: Großbaustelle für Ortsnetzstation

Von: Florian Hesse

Passen da Autokran und Tieflader drüber? Mittags war klar: Die Operation „Fly over“ am Schlemme-Bach ist gelungen © Florian Hesse

Mit enormem Aufwand sichert Enervie die Stromversorgung in Dahlhausen.

Oberbrügge – Wie kriegt man eine neun Tonnen schwere Ortsnetzstation an einen völlig abgelegenen Ortsteil? Wie macht man das mit einem Tieflader rückwärts über eine Brücke, die nicht breiter ist als der Tieflader selbst? Die zudem für nicht mehr als 3,5 Tonnen Last zugelassen ist – und wenn man mit einem normalen Lkw nicht mal bis hin zur Brücke kommt?



Doch am Donnerstagmittag war klar: Das „Fly over“ hatte geklappt. Absolut im Zeitplan und ohne Kollateralschäden hatte das Bauteil für die elektrische Versorgung der Ortslage Dahlhausen bei Ehringhausen seinen Weg über die Schlemme an den vorgesehenen Platz gefunden.



Kaum Platz auf dem kleinen Bauwerk für schweres Gerät. © Florian Hesse

Die Mitarbeiter der Bocholter Firma Schares, ein Fachbetrieb für Kranvermietung, Schwertransporte und Industriemontage, waren da bereits dabei, ihre Brücke über dem vorhandenen Schlemme-Brückchen wieder einzusammeln. „Es passt jeder Handgriff“, hieß es seitens der Enervie-Vernetzt-Verantwortlichen, die zu dem Großprojekt im Bachtal gekommen waren, um in entscheidenden Moment dabei zu sein. Im Gepäck: plattenweise belegte Brötchen für ein spontanes Brückenfest.



Was war der Hintergrund? Enervie Vernetzt kümmert sich als regionaler Versorger um die verlässliche Stromanbindung der Haushalte. Über 10 bis 15 Jahre erstreckt sich der Projektzeitraum zur Erneuerung von Schaltanlagen auf Mittelspannungsebene. 83 Stationen stehen im Verbreitungsgebiet auf der Agenda, priorisiert nach einer Zustandsbewertung. 22 Millionen Euro hält Enervie dafür im Investitionshaushalt bereit. Und eine der am Ende wohl teuersten Anlagen ist nun in Dahlhausen neu stationiert. Warum gerade am Oberbrügger Ortsrand ein solcher Aufwand getrieben werden muss, erschließt sich beim Blick auf die dortige Infrastruktur. Offizielle Zuwegung ist die ohnehin sanierungsbedürftige Brücke, zugelassen bis 3,5 Tonnen. Das hieß schon vorab für die bauausführende Halveraner Firma Dohrmann, dass der Zugang von der Straße Staklenberg tabu war.



Material und Maschinen mussten über den Haus-Rhade-Weg herangeschafft werden – der eigens dafür ertüchtigt wurde, um von der anderen Seite an die Ortslage zu kommen. Ohne Weiteres darf man das aber nicht, und insbesondere nicht durch eine Furt durch den Schlemmebach fahren. Das wiederum musste mit dem Kreis abgestimmt werden, und daher gab es auch vorsichtshalber eine Ölsperre hinter der Furt. Sicher ist sicher. Was übrigens auch für die Feuerwehr bei Bedarf gegolten hätte. Auch die Einsatzfahrzeuge wären im Notfall über den Haus-Rhade-Weg ausgewichen.



Doch auch, wenn der Feldweg jetzt für Baufahrzeuge nutzbar war: Für einen Tieflader war er immer noch zu verwinkelt. Der musste nun über den Staklenberg. Angeliefert wurde die Station damit per Lkw bis vor das Eisenbahnviadukt, Durchfahrtshöhe nur drei Meter. Sie wurde dort mit dem Kran auf den Tieflader gehoben. Und der musste nun „nur noch“ rückwärts durch zwei leichte Kurven und über das Brückchen, das die Firma Schares mit zwei jeweils 4,5 Tonnen schweren Stahlelementen komplett überbrückt hatte vom gewachsenen Boden auf der einen wie auf der anderen Seite. Die Traglast reichte damit locker aus für Ortsstation und den Autokran, der selbst rund 35 Tonnen auf seine drei lenkbaren Achsen drückt.



Vorbei ist es mit der Baustelle im Schlemmetal aber noch nicht. Für die Techniker der Enervie-Vernetzt steht jetzt die Aufschaltung der neuen Station an. Und auch zurückgebaut werden muss noch einiges: Für die Zeit der Sperrung war eigens ein geschotterter Parkplatz für die Anwohner auf der Nordseite des Baches angelegt worden. Der kommt weg und auch das Fundament vor der neuen Station, das dafür ausgelegt war, schweres Gerät tragen zu können.



Einfacher gewesen wäre das, wenn in Dahlhausen wenigstens etwas Infrastruktur vorhanden gewesen wäre: Ohne die zu niedrige Bahnunterführung und mit einer tragfähigen Brücke wäre ein Lkw mit Kran und Station im Dahlhausen vorgefahren: „In zwei Stunden wäre das durch gewesen“, hieß es im Gespräch am Rande.