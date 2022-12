Energiekrise und Preisanstiege: Friseursalons unter Druck

Von: Frank Laudien

Lea und Jan Wagner bekommen in ihrem Salon die Auswirkungen von Inflation und gestiegenen Energiekosten zu spüren und müssen ihre Preise angleichen. Doch sie blicken optimistisch in die Zukunft und lassen sich den Spaß an ihrer Arbeit nicht verderben. © Laudien, Frank

Wird der Friseurbesuch bald zum Luxus?

Halver - Gerade erst hatten die Salons mit den Auswirkungen der Coronapandemie zu kämpfen, da steht auch schon die nächste Krise an. Energieknappheit und Rekordinflation lassen die Preise explodieren. Darunter leiden auch die Coiffeure, denn die Kunden sparen nicht zuletzt beim Figaro. Wir fragten nach, wie es in den Halveraner Salons aussieht und ob die Kunden sich auf zusätzliche Preissteigerungen einstellen müssen.

„Wir mussten unsere Preise anpassen, so wie das jeder unserer Lieferanten getan hat“, teilt Lea Wagner vom Salon Jan Wagner „Haare Lifestyle“ mit. „Eine Info über die Preiserhöhung haben wir auch schon von unseren Energielieferanten bekommen.“ Der größte Preistreiber sei dabei die Erhöhung der Gaspreise um rund 50 Prozent gewesen, die mit für die Preisanpassung verantwortlich sei.



Um zumindest etwas Kosten einzusparen, wurde die Kessel- und die Raumtemperatur in den Räumen moderat reduziert. „Unsere Kunden müssen es warm haben, und weitere drastische Sparmaßnahmen sind uns kaum möglich“, erklärt Lea Wagner. Dass mit den derzeitigen Preisen bereits das Ende der Fahnenstange erreicht ist, kann sich die Friseurin nicht vorstellen, denn „es ist ein Kreislauf, der durch die Regierung gestoppt werden müsste.“ Wünschenswert wäre für Sie eine staatliche Entlastung von 19 auf sieben Prozent der Umsatzsteuer, wofür sich auch der Zentralverband einsetze.



Den Spaß an der Arbeit, versichert Lea Wagner, lasse sie sich jedoch nicht vermiesen. Sie blickt weiterhin optimistisch in die Zukunft. „Wie während der Corona-Krise bieten wir unseren Kunden eine kleine Auszeit, um der aktuellen Lage zumindest gedanklich für ein paar Stunden zu entfliehen.“



„Wir haben noch unsere alten Preise. Im nächsten Jahr müssen wir sie aber erhöhen“, verrät Ayse Akyol vom Friseursalon „AD Hairstylist Meisterbetrieb“. Die Energiepreise seien dafür genauso verantwortlich wie die gestiegenen Preise der Zulieferer.



Personell soll es keine Veränderungen geben. Die Inhaberin arbeitet mit einer Angestellten zusammen und macht vieles selber. Bei ihren Kunden kann sie jedoch ein verändertes Verhalten beobachten: „Einige Kunden, die früher jede Woche kamen, kommen jetzt nur noch alle zwei oder drei Wochen. Das merke ich sogar mehr, als in der Coronazeit.“ Nach dem Lockdown seien damals mehr Kunden gekommen, als jetzt. War vor einiger Zeit noch am Freitag und Samstag sehr viel los in dem Salon, sei es jetzt recht ruhig geworden an diesen Tagen. Auch das Weihnachtsgeschäft verzögere sich. Viele Kunde würden eher bis kurz vor den Feiertagen warten, um dann noch einmal den Friseurbesuch einzuplanen.



Die angespannte wirtschaftliche Lage zwingt auch Ayse Akyol, drastischere Maßnahmen in Erwägung zu ziehen: „Ich überlege jetzt, Mitte Januar eine Woche zuzumachen, um damit etwas einsparen zu können. Im Januar ist ohnehin nicht sehr viel zu tun.“ Davon, dass sich in naher Zukunft die Lage wieder entspannt, geht die Inhaberin nicht aus. Deshalb hat sie für diesen Fall auch bereits einen Plan B. „Wir müssten dann den großen Laden hier zumachen und uns verkleinern, um Kosten zu sparen. Dann würden wir in kleinere Räume umziehen.“ Das Vorhaben kommuniziert sie auch bereits bei ihren Kunden. „Falls wir irgendwann nicht mehr hier zu finden sind, wissen sie, dass wir nicht zugemacht haben, sondern nur umgezogen sind.“



Ihr Vertrauen in die Regierung ist bei diesem Thema nicht sonderlich groß. „Die sind definitiv auf dem falschen Weg. Ich habe keine Ahnung, wohin das noch führen soll. Überleben werden das wohl nur die Selbstständigen, die genügend Rücklagen haben.“



Etwas Positiver gestaltet sich die Lage im Friseursalon Lene Style by Nicoletta. „Die Preise muss ich im kommenden Jahr auch etwas anpassen. Das hat aber nicht direkt etwas mit den Energiekosten zu tun“, sagt Inhaberin Nicoletta Privitera. Da sie das Geschäft als Einzelunternehmerin betreibt, sind es in erster Linie die gestiegenen Lebenshaltungskosten, die sie mit ihren Einnahmen decken muss. Besondere Energiesparmaßnahmen setzt sie in ihrem Salon nicht um. „Dass ich die Heizung nicht voll aufdrehe, ist aber nichts Neues. Das mache ich schon immer“, erklärt sie. Wichtig sei nur, dass sich die Kunden auch mit nassen Haaren wohlfühlen und eine angenehme Temperatur vorfinden. Einen Rückgang der Kundenzahl konnte Nicoletta Privitera nicht feststellen. „Es ist eher so, dass jetzt weniger Produkte gekauft werden.“



Verglichen mit der Coronakrise sieht sie die derzeitige Situation nicht so dramatisch. Problematisch seien eher die finanziellen Nachwirkungen der Coronahilfen, die sie bekommen hat und jetzt wieder zurückzahlen muss.



Bedenken, dass es in Zukunft noch schlimmer kommen könnte, hat sie nicht, denn „gutes Handwerk wird immer gebraucht. Deshalb habe ich nicht wirklich Existenzängste. Es kann vielleicht sein, dass ein Kunde demnächst statt viermal im Jahr nur noch dreimal kommt. Dafür kommt aber auch wieder ein neuer Kunde dazu.“



Der Regierung stellt auch sie kein gutes Zeugnis aus: „Ich glaube, dass das System von vorne bis hinten nicht so richtig funktioniert. Im Moment liegt so viel im Argen, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll.“