Gastronomie: Ohne Preiserhöhung wird´s nicht gehen

Energiekrise: Herausforderung für Einzelhandel und Gastro

Von: Frank Zacharias

Mahesh Hewakandamby vom Restaurant „The Elephants“ zeigt einen der beiden neuen Kühlbereiche, die er erst vor Kurzem angeschafft hat – und die nicht wenig Strom für den Betrieb benötigen. © Zacharias, Frank

Was blüht Handel und Gastronomie mit der nächsten Nebenkostenabrechnung? Wie jeden Mieter und Hausbesitzer trifft die Energiekrise auch die gewerblichen Anbieter in Halver. Doch welche Folgen haben gestiegene Strom- und Gaspreise. Wie reagieren die Halveraner Händler?

Halver - Bei vier von ihnen fragte unsere Redaktion nach – in Panik ist keiner von ihnen, in Sorge durchaus.

„Die Beleuchtung wird nach Geschäftsschluss komplett ausgeschaltet, auch die Vitrine zur Straße bleibt dunkel“, sagt Olga Willer vom Elektromarkt Willer an der Frankfurter Straße.

Der Blick in den großen Schaltschrank des Geschäfts verrät: Hier war ein Fachmann am Werk – der die Kosten aber auch im Blick behalten will. Elektroinstallateur Wilhelm Willer setzt natürlich auf LED-Technik, die auch heruntergedimmt werden kann, lässt den Fernseher im Schaufenster schon lange nicht mehr laufen. „Auch die Heizung habe ich heruntergefahren.“

Trend zur Photovoltaik sorgt für volles Auftragsbuch

Viel größere Sorgen bereitet ihm die Energiekrise allerdings auf ganz anderer Ebene – wenn es um den Handwerker-Nachwuchs geht. „Wir können uns vor Aufträgen nicht retten, bekommen aber kein Personal“, sagt Willer, der eine enorme Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen verzeichnet, diese aber längst nicht so schnell verbauen kann, wie sich die Kunden das wünschten. Das, sagt er, liegt aber nicht nur am Personal, sondern auch am Material. „Das fehlt derzeit in vielen Bereichen.“

Energiesparen mit der Zeitschaltuhr

Auf LEDs und zurückhaltende Beheizung setzt auch Ute Stolz. Sie ist Inhaberin des Geschäfts „Ideen vom Lande“ in der Helle und kann auf Weihnachtsbeleuchtung schon allein aufgrund ihres Kerngeschäfts mit Deko-Artikeln und Gestecken – nicht so einfach verzichten. „Aber natürlich wird das sparsamer stattfinden. Zeitschaltuhren gehören ebenfalls dazu“, sagt Stolz.



Und die Gastronomie? „Auf die wird von jeder Seite eingeschlagen – und jetzt kommt auch noch die Energiekrise“, sagt Mahesh Hewakandamby, Inhaber des Restaurants „The Elephants“ an der Bahnhofstraße. Hewakandamby bezeichnet sich selbst eigentlich als Optimist, nicht als Schwarzmaler. Aber die vergangenen Jahre sind auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen.

Gastronomie: Ohne Preiserhöhung wird´s nicht gehen

„Für das Finanzamt arbeiten alle Gastronomiebetriebe mit Schwarzgeld, in Corona mussten wir lange schließen und jetzt die Rohstoff- und Energiepreise“, listet der Restaurantbesitzer auf. Nur zu gerne würde er seine Kunden vor Preiserhöhungen schützen – nur: Er kann es nicht. „Eigentlich müsste ich die Preise um 20 bis 25 Prozent anheben, wenn man die Preissteigerungen eins zu eins weitergeben wollte“, sagt Mahesh Hewakandamby. Weil das aber nicht geht, ohne die Kunden über Gebühr zu belasten, werde er die Preise zurückhaltender anpassen. „Am Ende wird es aber auch bei uns 10 bis 12 Prozent teurer werden.“



Dabei weiß er noch gar nicht, was etwa die höheren Strompreise am Ende für seinen Betrieb bedeuten: Die neuen (Tief-)Kühlräume im Hinterhof der „Elephants“ sind wahre Stromfresser. „Aber ohne die können wir nicht arbeiten“, sagt Hewakandamby. Das Gleiche gilt für die offene Küche, die nur en bloc an- und ausgeschaltet werden kann, um die notwendige Umluft zu gewährleisten. „Da kommt sicher was auf uns zu.“



Zu viele Sorgen will sich Peter Braunheim indes nicht machen: „Ich bin die Ruhe selbst“, sagt der Inhaber von „Peters Lädchen“ an der Von-Vincke-Straße. „Die Unsicherheit um uns herum spüren wir natürlich, Sorgen mache ich mir aber nicht besonders“, sagt Braunheim. Einsparmöglichkeiten nutzt auch er, wo es nur geht, aber sie sind begrenzt. „Wir haben nur noch LED-Beleuchtung, und wirklich warm ist es im Laden ja auch nicht“, sagt der Geschäftsinhaber, der die vermeintlich größten Stromfresser nicht abschalten kann – wenn er die zu kühlenden Lebensmittel weiter im Angebot haben will.