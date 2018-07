Endspurt in neuer Kita Wunderland in Oberbrügge

Oberbrügge - Jetzt gibt’s sogar schon Möbel. Zwei Wochen vor Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August ist zu erahnen, dass die Kita Wunderland in Oberbrügge tatsächlich pünktlich an den Start gehen kann.

Kommen am 1. August schon die ersten Kinder?

Das wird so sein. Allerdings erfolgt die Eröffnung schleichend. Wenn Betreuungsbedarf besteht, ist die Kita in der Grundschule dann geöffnet, und zwar in erster Linie für die 30 Kinder, die aus der Einrichtung St. Georg wechseln und die sich schon untereinander kennen. Die anderen rücken – ferienbedingt – in den Folgetagen nach.

Gibt es einen offiziellen Auftakt?

Am Freitag, 3. August, ist ein offizieller Teil mit geladenen Gästen vorgesehen. Das Familienfest zum Kita-Start erfolgt am Samstag, 4. August, von 11 bis 18 Uhr mit Hüpfburg, Essen, Trinken, Erlebnisparcours („Wunderlauf“) und allem, was dazugehört. Kinder, Eltern, Nachbarn und Verwandte sind eingeladen, und zwar nicht nur aus Oberbrügge. Das ist der Tag, an dem sich die neue Einrichtung vorstellen will.

Wie viele Erzieherinnen werden dort arbeiten?

Es werden sieben pädagogische Mitarbeiterinnen sein und eine hauswirtschaftliche Kraft, die aber genauso zum Team zählt. Dazu kommen zwei Mitarbeiter, die sich um die Haustechnik kümmern. Die Leitung hat Vera Eggemann. Ihre Kolleginnen sind Britta Berkenhoff, Martina Fischer, Laura Montemurro, Svenja Brunnert, Annika Lengelsen, Kathrin Teipel und Jennifer Günther (Hauswirtschaft).

Wie lange werden die Kinder betreut?

Angeboten werden Öffnungszeiten von 25, 35 und 45 Stunden. Bei den beiden letztgenannten Zeiten ist die Teilnahme am Mittagessen verpflichtend und Bestandteil des Betreuungsvertrags. Das gemeinsame Essen ist Bestandteil des pädagogischen Konzepts, waren sich Vera Eggemann und Kristian Hamm seitens des Trägers (Sentiris gGmbH) von Anfang an einig.

Gibt es einen besonderen pädagogischen Ansatz?

Ja. Oberstes Ziel ist die Stärkung des Selbstwertgefühls und vorhandener Fähigkeiten. Die Kinder sollen sich ihrer Fähigkeiten bewusst sein. Es wird keine klassische Dokumentation geben, die Schwächen erfasst und wertet. „Fehler zu machen, ist erwünscht und erlaubt“, sagt Hamm. Das gelte ebenso für die Erzieherinnen der Einrichtung, die sich dem Leitgedanken der neuen Kita verpflichtet haben.

Was unterscheidet die Kita noch von anderen?

Es werde eine Spezialisierung der Mitarbeiterinnen auf Bildungsbereiche geben, kündigt Vera Eggemann an. Jede Kollegin habe einen oder mehrere davon, in den sie sich tiefer arbeitet, um davon wiederum das Team profitieren zu lassen. Zudem werde der Gedanke der Teilhabe (Partizipation) konsequent umgesetzt, das heißt, dass die Kinder über Abläufe und Projekte mitbestimmen können.

Ist man aufgeregt, wenn man mit einem solchen Projekt startet?

„Aufgeregt ist vielleicht das falsche Wort. Aber ich freue mich wahnsinnig auf die Kinder“, sagt Vera Eggemann.