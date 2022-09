Endspurt für Halveraner Herbst in Halver 

Noch Platz für einheimische Vereine

+ © Svenja Meyrich Der Halveraner Herbst findet am 25. September statt. © Svenja Meyrich

Eine Woche vor Halvers großem Herbstfest ist die Tür noch offen für Vereine, Verbände und andere Gruppierungen aus der Stadt, die am Halveraner Herbst teilnehmen und sich dort vorstellen möchten.

„Heimische Vereine kriege ich immer unter“, ermutigt Matthias Clever, Geschäftsführer des Stadtmarketing-Vereins, sich noch auf einen Platz in der Innenstadt zu bewerben, wenn es am Sonntag, 25. September, wieder Tausende Besucher aus Halver selbst, aber auch von außerhalb in die Stadt zieht.



Clever geht in diesem Jahr von etwa 120 Ständen aus, die auf der Bahnhofstraße, auf der Frankfurter Straße und am Jugendheim Platz finden werden. Die Warteliste sei lang, und wenn die letzten Lücken nicht von Halveranern belegt werden, können das noch kurzfristig erfolgen. Dass es nicht die 130 Mitwirkenden sein werden wie in den Vorjahren, liegt an den innerstädtischen Baustellen. Das ist zum einen die Volksbank mit ihrem Neubau, aber auch der Zentrale Omnibus-Bahnhof (ZOB) an der Sparkasse. Weil der als Veranstaltungsfläche in diesem Jahr nicht zur Verfügung steht, ist auch die Bühne verlegt. Sie wird daher am Alten Markt an der Frankfurter Straße aufgebaut.



Gottesdienst zum Start



Dort geht es ab 10 Uhr auch los, und zwar musikalisch mit der Formation „Voices“ und im Anschluss mit einem kurzen ökumenischen Gottesdienst, den voraussichtlich Pfarrer Martin Pogorzelski von der evangelischen Kirchengemeinde Halver halten wird. Danach gibt’s noch mal „Voices“ und das Fanfarencorps „Die Landsknechte“ lässt auch noch von sich hören. Es folgen die offizielle Eröffnung und dann ein hoffentlich sonniger Herbstsonntag bei der zweitgrößten Veranstaltung, die Halver im Jahreskalender zu bieten hat. Grundlegende Änderungen im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren sind nicht vorgesehen.

Das Kinderland mit Hüpfburgen und allem drum und dran findet sich am Jugendheimplatz, der beliebte Bauernmarkt des landwirtschaftlichen Ortsvereins auf dem Parkplatz des Kulturbahnhofs und dazwischen überall dichtes Treiben auf etwa 12 000 Quadratmetern Fläche. Der Einzelhandel ist ebenfalls wieder dabei und beteiligt sich nachmittags mit offenen Ladentüren und vermutlich auch dem ein oder anderen Halveraner-Herbst-Schnapper.



Die Großveranstaltung bedingt, dass die Innenstadt dafür zur autofreien Zone wird – wie bei den vergangenen Veranstaltungen ebenfalls. Das beginnt schon am Samstag, wenn Frankfurter Straße von der Schulstraße bis zum Runden Eck und die Bahnhofstraße ab dem Kulturbahnhof für den Herbstlichterlauf abgesperrt wird. Die Innenstadt ist damit dicht und bleibt es, bis am Sonntagabend um 22 Uhr eigentlich alles ordnungsgemäß zurückgebaut sein sollte.