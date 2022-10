„Endlich mein Ehemann“: Schwules Paar feiert sich und die Ehe für alle

Von: Sarah Lorencic

Björn (geb. Clever) und Ferhat Lomen haben am 24. September 2022 geheiratet und nutzten das Recht der Ehe für alle. © Privat

Liebe ist Liebe, sagt dieses schwule Paar. Wie kann man etwas dagegen haben? Zwei Männer aus Halver haben kürzlich geheiratet und mit uns über die Ehe für alle gesprochen.

Halver – Fünf Jahre Ehe für alle. 65 500 homosexuelle Paare nutzten das Recht, das 2017 in Kraft getreten ist. In Halver haben sich zwölf Paare das Ja-Wort gegeben. Einige von ihnen waren vorher bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, andere heirateten erst mit der neuen Gesetzgebung, wie Christiane Sayk vom Standesamt Halver auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Unter den zwölf Eheschließungen waren sieben Frauen- und fünf Männerpaare.



Zwei Halveraner Männer haben sich kürzlich, am 24. September, das Ja-Wort gegeben. Endlich! Björn, geborener Clever, hat den Namen seines Mannes Ferhat Lomen angenommen. Denn: „Wir sind eine Familie“, sagt Björn Lomen. Deshalb gibt es auch nur einen Familiennamen.



Nach fünf Jahren Beziehung geheiratet

Glücklich sind die beiden. Auf ihren Fotos vom Hochzeitstags könnte das Lachen kaum schöner sein. Nach fünf Jahren Beziehung haben die beiden geheiratet. Hätte es Corona nicht gegeben, dann wären die beiden schon viel eher verheiratet gewesen. Aber sie wollten richtig heiraten und gemeinsam mit ihren liebsten Freunden und Verwandten feiern. Im kleinen Kreis kam es dazu Ende September bei bestem Wetter in Marburg, der Heimat von Ferhat Lomen.

Eigentlich wollten die Halveraner auch in Halver heiraten und hatten schon einen Termin reserviert. Der Standesbeamte Lutz Eicker sei sehr traurig gewesen als sie absagen mussten, erzählt das Ehepaar. Aber den Verwandten aus der Ferne wollte man nicht zwei Fahrten zumuten und so heiratete man standesamtlich in Marburg und feierte dort auch.



Was sich so selbstverständlich anhört, war bis 2017 nicht erlaubt. Zwei Männer und zwei Frauen durften nicht heiraten, sondern nur ihre Partnerschaft eintragen lassen. Eine diskriminierende Gesetzgebung, finden auch Ferhat und Björn Lomen. Liebe ist Liebe. Wie kann dagegen jemand etwas haben? Wie kann man die Ehe für alle nicht erlauben? Die Gesetzesänderung war längst überfällig, finden sie. Diskriminierung? Sie reden nicht gerne darüber und auch nicht mit jedem. Aber ja, auch sie haben das im Alltag erlebt. Auf der Straße wird man sie nicht Händchen haltend sehen. Zum einen aus Respekt vor alleinstehenden Menschen, aber auch aus Schutz.

Das Outing der beiden

Bereits zum Tag gegen Homophobie hatten die beiden Halveraner mit uns sehr offen gesprochen. Vor sieben Jahren erst hat sich Björn Lomen geoutet. Er konnte lange Zeit nicht glauben, dass er schwul ist. Auch weil sein Bruder schwul ist: „Zwei Schwule in der Familie, das kann ja nicht sein“, erzählte Björn Clever damals. 31 Jahre lang war Björn Lomen in seiner Vorstellung heterosexuell. Doch aussuchen, weiß er heute, kann man sich das nicht. Man(n) ist schwul oder eben nicht.

Eigentlich, sagt er, fand er schon mit 14 Jahren andere Jungen süß. Trotzdem lebte er sein Leben in Halver als heterosexueller Mann. Zwei Beziehungen mit Frauen hatte er – aber so ganz richtig habe sich das nie angefühlt. Seit 1996 ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr Halver. Und selbst dort ist er mittlerweile aktiv für homosexuelle Mitglieder über die Grenzen Halvers hinweg.



Hochzeitsanzüge zusammen gekauft

Nicht nur er ist glücklich in seinem echten Ich, auch seine Mutter ist froh, dass er zu sich gefunden hat, und freut sich mit ihm, dass er zudem auch seinen Traummann hat, erzählt er und schaut dabei seinen Partner an. Kennengelernt haben sich die beiden in einer Dating-App. „Eigentlich halte ich nicht viel davon“, sagt Ferhat Lomen. Aber es sei nicht leicht, jemanden zu treffen. Für Ferhat Lomen ist Björn sein fehlendes Puzzleteil, weil einfach alles passt.

Perfekt gepasst haben auch die Hochzeitsanzüge der beiden. Im Fachgeschäft in Lüdenscheid, bei Strodel und Jäger, haben sich die beiden gemeinsam ihr Outfit ausgesucht. Ein Geheimnis wollten sie vor sich nicht daraus machen, sondern lieber einen weiteren schönen Tag gemeinsam verbringen, an den sie sich gerne zurückerinnern.



Den Moment genießen

Ja, die Hochzeit ist auch so ein Tag, aber der schönste ist es nicht. „Das wäre doch traurig“, sagt Ferhat Lomen und erklärt, dass es so viele schöne Tage im gemeinsamen Leben gibt. Die beiden Männer genießen jeden Moment „und sei es nur beim Putzen“, erzählen sie und lachen. Sie leben im Jetzt.

Was sie aber planen, ist ihre Hochzeitsreise. Die soll nach Australien gehen, aber noch wird dafür gespart und bis dahin jeder Tag genossen. Anders ist es als verheiratetes Paar schon, findet Björn Lomen. „Ich kann endlich sagen, er ist mein Ehemann, nicht mehr nur mein Mann.“