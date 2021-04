Ende eines Autotraums: Oldtimer brennt komplett aus

Pkw-Brand

+ © Florian Hesse Ein Oldtimer brennt komplett aus. © Florian Hesse

Ein Pkw ist am Freitagnachmittag komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr forderte ein Tanklöschfahrzeug nach. Der Wagen ist Schrott, ein Autotraum beendet.

Halver - Gegen 14.30 kam der Alarm: Pkw-Brand in Engstfeld. Doch als die Feuerwehr kam, war nichts mehr zu retten. Ein MG-B, englischer Cabrio-Klassiker, brannte in voller Ausdehnung.

Ein Nachbar hatte den Wagen rauchen sehen und den Besitzer verständigt, doch die Feuerwehrleute vom Löschzug Bommert konnten dem Sportwagen nichts Gutes mehr tun. Innenraum und Motorraum hatten in voller Ausdehnung gebrannt. Ein Defekt in der Elektrik, so die Vermutung, dürfte die Ursache gewesen sein.

+ Der Wagen brannte komplett aus. © Florian Hesse

Vom Löschzug Stadtmitte kam noch das Tanklöschfahrzeug dazu, um mehr Wasser am Einsatzort zu haben. So kam wenigstens nicht noch die Umwelt durch Löschschaum zu Schaden.