Halveraner Wochenmarkt: Neues Bild

Vorgesehen ist, den Alten Mark als Standfläche hinzuzugewinnen. Das würde Platz schaffen – insbesondere im Bereich der Commerzbank, wo die Stände freitags Pkw-Stellplätze blockieren, die dann für die Kunden frei würden. Die Parkplatz-Problematik an der vorderen Frankfurter Straße war einer der Kritikpunkte von Händlern und Kunden.

+ Oliver Scherff ist mit Papageno Feinkost einer der Händler auf dem Halveraner Wochenmarkt. © Hesse

Mit dieser Entscheidung und weiteren Ideen scheint klar, dass der Markt auf absehbare Zeit seinen Standort behalten wird. Der Wunsch der Händler war eigentlich in Richtung eines Umzugs in die Nähe des Fachmarkzentrums gegangen. Politischer Wille zumindest in interfraktioneller Abstimmung war jedoch der Verbleib, um den Einzelhandel der Frankfurter Straße nicht weiter zu schwächen und auch den Markt am angestammten Ort als Einkaufsmöglichkeit für die westlichen Teile der Stadt zu erhalten.