Haushalt in Halver: Jahresabschluss geprüft und bestätigt

Von: Florian Hesse

Die Endabrechnung der Stadt Halver für 21020 weist einen Überschuss von 1,5 Millionen Euro aus. © dpa

Halver - Ein ausgeglichener Haushalt ist Pflicht für die Städte und Gemeinden im Land. Halver hat in letzter Minute die Fäden für 2023 noch aneinander gebracht und im Rat mehrheitlich den Etat für dieses Jahr verabschiedet. Allerdings: Dafür greift die Stadt mit Schulden von rund 44 Millionen Euro zurück auf ihre Rücklagen.

Gebildet wurden sie beispielsweise 2020, wie der geprüfte und uneingeschränkt bestätigte Abschluss für jenes Jahr ausweist. „Der Rat beschließt, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1 461 955,84 Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen.“ Einen Überschuss von fast 1,5 Millionen Euro hat Halver 2020 also erwirtschaftet.



Wie der Jahresabschluss genau aussieht, ist dabei öffentlich. Als Bekanntmachung legt ihn die Stadt auf der Homepage als Bekanntmachung vor (https://www.halver.de/rathaus-und-politik/uebersicht-rathaus-und-politik/bekanntmachungen). Bei Fragen können diese unter Tel. 0 23 53/7 31 24 erörtert werden.



Für die Jahre 2021 und 2022 liegen nur vorläufige und unbestätigte Ergebnisse vor. Für die Zukunft, das heißt, die mittelfristige Finanzwirtschaft, gibt es naturgemäß nur Prognosen. Aber wie hat Halver in den vergangenen Jahren eigentlich gewirtschaftet? Dazu findet sich – ebenfalls öffentlich – eine Übersicht. Der Blick in den Rückspiegel zeigt, dass die Stadt im Grünen in der Regel über ihre Verhältnisse gelebt hat:



. 2008: Minus 927.423,90 Euro



. 2009: Minus 5.412.669,33 Euro



2010: Minus 5.015.143,36 Euro

2011: Minus 2.684.589,57 Euro

2012: Minus 539.813,90 Euro

2013: Minus 2.399.143,46 Euro

2014: Minus 4.082.743,62 Euro

2015: Minus 1.480.562,77 Euro

2016: Minus 31.035,76 Euro

2017: Minus 328.183,78 Euro

2018: Plus 3.250.150,94 Euro

2019: Plus 733.202,11 Euro

2020: Plus 1.461.955,84 Euro.