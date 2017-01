Neujahrsempfang mit 300 Gästen

Halver - Rund 300 Halveraner, darunter 27 Neubürger, sind gestern mit dem städtischen Neujahrsempfang ins Jahr 2017 gestartet.

Im Beisein von Petra Crone (MdB), Gordan Dudas (MdL) und Politikern, die vielleicht künftig die Region in Zukunft in Bund und Land vertreten werden (Nezahat Baradari/SPD, Ralf Schwarzkopf/CDU) begrüßte Bürgermeister Michael Brosch seinen Kiersper Amtskollegen Michael Emde, Klaus Hegewaldt für die SIHK zu Hagen sowie Vertreter von Verbänden, Vereinen und Gemeinden.

Werbung in eigener Sache in ihrer schönsten Form betrieb in der Aula der Humboldtschulen der Gemischte Chor Germania Hohenplanken, den auch die Gäste mit stehenden Ovationen verabschiedeten, die nicht ohnehin gleich mitgesungen hatten. Von Beethovens „Ode an die Freude“ über Leonhard Cohen bis zum Beatles-Medley reichte das Repertoire der Sänger unter Leitung von Jürgen Reich.

+ © Hesse Für einen zählbaren Erfolg sorgte Brosch selbst. Mit einer privaten Spende von 1000 Euro wolle er Halveraner motivieren, sich für die Sanierung des SGV-Turms an der Karlshöhe einzusetzen. Und so konnte Wilhelm Helbert, Vorsitzender des Heimatvereins, in seinem Dank auch vermelden, dass inzwischen 33 000 Euro für das politisch einmütig beschlossene Sanierungsprojekt gesammelt werden konnten.

Mit Dank und verdientem Applaus nahmen die Besucher auch den Segen der Sternsinger entgegen, die in diesem Jahr unter extrem widrigen Umständen bei Eis und Schnee schwerpunktmäßig für Projekte in Kenia sammeln.

Erst humorvoll, dann auch nachdenklich wandte sich Pfarrer Thomas Wienand aus Oberbrügge im Namen beider großer Kirchen an die versammelte Bürgerschaft, sprach über die seelsorgerische und spirituelle Kompetenz, aber auch die kirchlichen Aufgaben des Alltags in der Diakonie, bevor er an die Jahreslosung erinnerte: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“

Für Aufmerksamkeit sorgte erneut die Bilderschau, vorbereitet von Andrea Reich und Nicole Schmies mit Bildern der AA-Redaktion aus dem vergangenen Jahr, bevor man sich noch in kleinen Gruppen zum persönlichen Gespräch traf. Für die Bewirtung hatten Schüler und Eltern der 9. Klassen der Realschule gesorgt.