Eltern-Taxi kann zuhause bleiben – mit Deutschlandticket in die Schule

Von: Florian Hesse

Die Schülerbeförderung in Halver soll im neuen Schuljahr neu geregelt werden. © Hesse

Neue Regelungen für die Schülerbeförderung mit vielen Vorteilen in Sicht. Eltern-Taxi kann zuhause bleiben.

Halver – Für Schüler und Familien gibt’s gute Nachrichten. Die Regelungen zur Schülerbeförderung sollen umgestellt werden. In Halver bekommen aller Voraussicht nach die Kinder und Jugendlichen nicht mehr das bekannte Schulweg-Monats-Ticket, sondern ein Deutschland-Ticket.

Zweite gute Nachricht: Für alle die, die ein bisschen zu nah an der Schule wohnen, soll es dann das Deutschland-Ticket vergünstigt geben. Wie schnell das organisiert werden kann, ist noch offen. Aber dann könnten Schüler, die nur 2,8 statt 3 Kilometer entfernt von der Schule wohnen und damit keinen Anspruch auf die kostenfreie Schülerbeförderung haben, ein ermäßigtes Deutschland-Ticket erwerben. Das wären dann 29 Euro im Monat.

Der Hauptausschuss der Stadt Halver verständigte sich am Mittwoch einstimmig darauf, ein solches Modell zu wählen. Am Montag muss noch der Rat zustimmen. Dann würde mit Beginn des neuen Schuljahres diese Regelung gelten, die eine Reihe von Vorteilen bringt.

Im Gegensatz zum bisherigen Schülerticket können die Kinder und Jugendlichen dann nicht nur die Schulwege mit der Karte zurücklegen, sondern auch in der Freizeit mobil sein, und das nicht nur im Umfeld, sondern bundesweit. Zu den positiven Nebenwirkungen könnte dann auch gehören, dass Familien Ausflüge mit Bus und Bahn unternehmen könnten, wenn die Eltern auch mit regulären Deutschland-Tickets zum Preis von 49 Euro ausgestattet wären.

Weiterer Nebeneffekt: Wer als Schüler bisher nicht anspruchsberechtigt war, bekommt mit dem ermäßigten Ticket für 29 Euro die Chance, morgens in den Bus zu steigen beziehungsweise nach Hause zu kommen. Das berüchtigte Eltern-Taxi, das morgens und nachmittags die Straßen, Parkplätze und Schulwege verstopft, könnte zuhause bleiben.

Während für die bisher anspruchsberechtigten Schüler die Neuregelung zum neuen Schuljahr greifen soll, wird es für die anderen noch etwas dauern. Es müssen Chipkarten erstellt und ein Fonds bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft gegründet werden, um die Defizite zu kompensieren, die durch die Einführung des Deutschland-Tickets voraussichtlich entstehen. Denn es geht am Ende um viel Geld, für die MVG und die Stadt Halver als Schulträger. Im städtischen Haushalt steht eine Position von immerhin 518 037,60 Euro. Die bezahlt Halver laut Schulgesetz und anderen Vorgaben für die Beförderung von 178 Schülern mit kürzeren Schulwegen, 188 Schülern mit mittleren und 325 Schülern mit langen Anfahrtswegen. 693 Schüler sind damit anspruchsberechtigt. Die Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen an Halvers Schulen beträgt etwa 1980. Das bedeutet, dass von der Einführung des ermäßigten Deutschland-Tickets rund 1300 Schüler mit einem Eigenanteil von 29 Euro profitieren könnten.

Für die Stadt ergeben sich nun mehrere theoretische Möglichkeiten. Mit einem Mix aus Deutschland-Tickets und den bisherigen Schulweg-Monatstickets könnte sie 131 000 Euro sparen, hat der städtische Schulexperte Kai Hellmann beispielsweise ausgerechnet. Bekommen alle Anspruchsberechtigten das Deutschland-Ticket, liegt da Sparpotenzial bei immer noch 110 000 Euro. Das vorgeschlagene Modell mit der klaren politischen Mehrheit hingegen ist das teuerste. Wenn alle Schüler, auch die nicht Anspruchsberechtigten, das Deutschland-Ticket erhalten können, sollen die Kosten für die Stadt auf dem bisherigen Stand bleiben, also gut eine halbe Million Euro.

Was die Stadt bei den ersten Varianten einsparen würde, zahlt sie stattdessen in einen Fonds der MVG zur Finanzierung des letztgenannten Modells, bei dem alle Schüler berücksichtigt würden. Reicht das zur Gegenfinanzierung bei der MVG nicht aus, soll das Land Nordrhein-Westfalen einspringen, so der Plan.