Eltern informieren sich an weiterführenden Schulen

Klassengrößen für Eltern wichtig

+ © Salzmann Informierten die Eltern über die Bildungswege: Reiner Klausing, Karsten Thiesbrummel, Angelika Vos, Christina Teipel-Pickelein und Christina Meemann (von links). © Salzmann

Halver - Gemeinsam stellten das Anne-Frank-Gymnasium (AFG) und die Humboldtschule Eltern von aktuellen Viertklässlern, für die im kommenden Schuljahr der Wechsel zur weiterführenden Schule ansteht, am 30. Oktober in der Schulaula an der Humboldtstraße ihr Bildungsangebot vor.