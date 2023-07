Eisdiele im MK vom Pech verfolgt

Von: Thilo Kortmann

Carla Diogo ist Mitarbeiterin bei der Eisdiele Riviera an der Frankfurter Straße. Mit einem Anruf bei der Stadt wollte die gebürtige Portugiesin versuchen, die Bauarbeiten der Telekom zu verschieben. Wegen der Glasfaser-Verlegung konnte am Freitag nur drinnen bedient werden. © Kortmann, Thilo

„Vorübergehend geschlossen“ stand auf einem Zettel an der Eisdiele Riviera. Nicht „Wir machen Urlaub“. Und wenn ein Eiscafé an einem Samstag bei bestem Speiseeis-Wetter komplett geschlossen ist, dann muss in der Welt von Dolce Vita irgendetwas schieflaufen. Man munkelte in der Kleinstadt schon, ob Personalmangel der Grund sein könnte? Eine Nachfrage bei den Riviera-Betreibern bringt Aufschluss.

Halver – Besitzer Paulo Sotto Major und Mitarbeiterin Carla Diogo blicken auf eine turbulente Woche zurück. Der Grund für die Schließung hat nichts mit Personalmangel zu tun: Defekte Eisvitrinen wegen kaputter Kompressoren und die Baustelle der Telekom vor der Tür waren der Grund für die Schließzeiten. „Ich wusste doch nicht, wie lange das mit den kaputten Vitrinen dauert, bis wann die wieder in Ordnung sind“, sagt Carla Diogo. Deshalb habe sie „vorübergehend geschlossen“ auf den Zettel geschrieben.

Und auch der Anruf bei der Stadt half nichts. Es ging um die Verlegung der Glasfaserleitungen, die Carla Diogo gerne veranlasst hätte. „Statt am Freitag und Samstag wollte ich fragen, ob die Arbeiten nicht an einem anderen Tag stattfinden könnten“, erklärt sie. „Sie sagten mir am Telefon, dass es sich um eine geförderte Maßnahme der Telekom handele und die Arbeiten könne man nicht verschieben“, erzählt die gebürtige Portugiesin über ihren Anruf bei der Stadt.

Seit 20 Jahren lebt sie in Deutschland und arbeitet schon sehr lange für Sotto Major, war schon in anderen Eisdielen für ihn tätig. „Wir fühlen uns in Halver sehr wohl und wir verstehen uns sehr gut mit unseren Nachbarn.“ Lob gab es auch von ihr für die Konkurrenz gegenüber am Alten Markt: „Die sind super-nett. Wir verstehen uns gut miteinander.“

Seit 2014 arbeitet Diogo in der Eisdiele Riviera an der Frankfurter Straße. Sie ist die rechte Hand von Riviera-Betreiber Paulo Sotto Major und kümmert sich, wenn es Probleme gibt. So wie in der vergangenen Woche

Der Kies wurde nach den Bauarbeiten liegengelassen. © Kortmann, Thilo

Sie blickt auf eine schwierige Zeit mit Umsatzrückgang und -verlust zurück. „Als sie Freitag hier den Bürgersteig aufgerissen haben, mussten wir den Außenbereich komplett schließen“, sagt Diogo. Dafür sei dann nur im Innenbereich bedient worden, aber auch das nur unter schwierigen Umständen. Man habe die Türen und Fenster wegen des Lärms und Staubes schließen müssen, erzählt sie. Den Samstag habe man die Eisdiele dann ganz geschlossen, obwohl „bestes Eiswetter“ herrschte. So hätten sie am Freitag weniger Umsatz gemacht und der Samstag war ein „kompletter Ausfall“. Am Montagmorgen hätte sie Reste der Baustelle zur Seite gestellt. Was aber noch geblieben ist, das sind die kleinen Schottersteine auf dem Bürgersteig direkt am Außenbereich entlang. „Überall woanders haben sie die Steine weggemacht, nur bei uns nicht“, merkt sie an. Verstehen tut sie das nicht. Immerhin, die Telekom verspricht, sich zu kümmern: „Vielen Dank für ihre Anregung. Unsere Kollegen werden den Baukies entfernen“, erklärt Gabriele Michalek von der Unternehmenskommunikation der Telekom auf Anfrage.

Zu dem Pech mit den Bauarbeiten gesellten sich noch technische Schwierigkeiten mit den eigenen Geräten. Für Probleme sorgte der plötzliche Ausfall der Kompressoren der Eis-Vitrinen. Deshalb musste einen ganzen Donnerstag geschlossen werden. „Diese Kompressoren sind sehr schwer zu bekommen. Und sie sind sehr teuer“, weiß Diogo.

Glücklicherweise hätten sie durch Kontakte relativ schnell Ersatz bekommen können. „Wir hätten auch 14 Tage und mehr warten können.“ Insbesondere in diesen Krisenzeiten mit Lieferschwierigkeiten. So sei das Kompressoren-Dilemma noch glimpflich ausgegangen, aber trotzdem: „Durch den Ausfall der Eisvitrinen haben wir auch einen ganzen Tag schließen müssen“, sagt die Riviera-Mitarbeiterin.

Und jetzt störten einfach noch diese kleinen Steine, die Reste von der Glasfaser-Verlegung. „Das ist doch kein schöner Anblick“, findet sie. Und schön für die Gäste und Kunden sei das auch nicht, darüber zu laufen und daneben sitzen zu müssen. Aber immerhin könne sie draußen wieder bedienen. Und für die Zukunft hofft Carla Diogo, dass es das erste und letzte Mal ein Schild gab mit der Aufschrift „vorübergehend geschlossen“.