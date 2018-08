Kita Wunderland: Großes Fest zum Start

+ © Carina Katzner Das Team: Joachim Raguschke (Haustechnik & Hausreinigung), Frank Manzke (Haustechnik), Britta Berkenhoff (pädagogische Fachkraft), Annika Lengelsen (pädagogische Fachkraft), Martina Fischer (pädagogische Fachkraft), Jenni Günther (Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin), Vera Eggemann (Kita Leitung), Laura Montemurro (pädagogische Fachkraft), Kathrin Teipel (Gruppenleitung), Svenja Brunnert (pädagogische Fachkraft). © Carina Katzner

Oberbrügge - Am kommenden Samstag, 4. August, ist es so weit: Die neue Kita Wunderland in Oberbrügge wird nach monatelangem Umbau in einigen Räumen der Grundschule offiziell eröffnet.