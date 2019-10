Der klimafreundliche Kaffee to go - gar nicht so schwer

Halver - Für viele beginnt der Tag erst so wirklich mit dem ersten Kaffee. Oftmals bleibt jedoch nicht die Zeit, um diesen zu Hause zu trinken, weshalb der Kaffee zum Mitnehmen immer beliebter geworden ist. Ein großes ökologisches Problem stellen dabei die Behältnisse dar.

Da das Thema Klimawandel auch in der Gastronomie eine immer größer werdende Rolle spielt, gibt es beispielsweise in Sachen Kaffee-to-go eine ökologischere Variante.

Viele Bäckereien und Cafés bieten mittlerweile an, dass Kunden ihren eigenen (Mehrweg-)Becher mitbringen können, um nicht auf die üblichen Papierbecher mit Plastikdeckel zurückgreifen zu müssen. Diese Variante gibt es mittlerweile auch in Halver.

Pfandsystem bei Bäckerei Arnold

Die Bäckerei Arnold an der Frankfurter Straße hat sich beispielsweise ein Pfandsystem ausgedacht. „Wir haben eigene Becher, die man bei uns für einen Euro kaufen kann und in die man seinen Kaffee füllen lassen kann“, erklärt Ulrike Müller-Meinolf vom Bäckerei-Team und führt aus: „Wenn man den Becher irgendwann nicht mehr benötigt, kann man ihn bei uns wieder abgeben und bekommt den Euro zurück.“ Derweil ist es ebenso möglich, seinen eigenen Becher mitzubringen.

Ein ähnliches Prinzip will auch die Landbäckerei Sommer am Tannenweg in die Tat umsetzen, auch dort soll es demnächst Mehrwegbecher für die Kunden geben. Eine weitere hochfrequentierte Anlaufstelle für Kaffee zum Mitnehmen sind Tankstellen. Die Star-Tankstelle an der Von-Vincke-Straße hält deshalb ein besonderes Angebot parat. Dort kann man sich einen Edelstahlbecher für 5,90 Euro kaufen und erhält zusätzlich zwei Gutscheine für einen Gratiskaffee. Doch nicht nur die genannten Geschäfte bieten die Möglichkeit, sich seinen Kaffee in den eigenen Becher füllen zu lassen.

Hygiene spielt eine wichtige Rolle

Generell gibt es kein Geschäft, das Kaffee anbietet und den Kunden verwehrt, den mitgebrachten Becher zu nutzen. „Wir müssen da aber auch auf die Hygienevorschriften achten und füllen den Kaffee von der Maschine in eine unserer Tassen und erst von dort aus in den Becher des Kunden“, erklärt Edith Gallus vom Tortenatelier.

Doch im gastronomschen Bereich in Halver wird nicht nur beim Kaffee zum Mitnehmen auf die Umwelt geachtet. So legt beispielsweise das Eiscafé Sole großen Wert auf die Umwelt, verzichtet mittlerweile auf Plastikstrohhalme und ist auch bei den Eisbechern neue Wege gegangen. „Da haben wir auf Bio- Becher umgestellt“, verrät Konstantinos Gkelos, Inhaber des Eiscafés, der gleichzeitig einen Wunsch äußert: „Es wäre schön, wenn sich alle Gedanken um die Umwelt machen würden, denn nur zusammen kann man etwas ändern.“